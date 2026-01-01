Santiago, el primer madrileño de 2026: ha nacido en el Infanta Leonor de Vallecas una hora después de las uvas

La madre de Santiago, el primer bebé de Madrid, en el Hospital Infanta Leonor, situado en el distrito de Villa de Vallecas de Madrid capital. Zipi Efe

El primer nacimiento del año 2026 en los hospitales de la Comunidad de Madrid ha tenido como protagonista a Santiago. Y es que el primer madrileño de este nuevo año es un niño que llegó al mundo en la madrugada de este jueves, 1 de enero.

El nacimiento se produjo a las 1.10 horas en el Hospital Universitario Infanta Leonor, ubicado en el distrito de Villa de Vallecas, en la capital.

Según han informado fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Santiago nació con un peso de 3,180 kilos, dentro de los parámetros considerados normales para un recién nacido.

Asimismo, tanto el bebé como su madre se encuentran en buen estado de salud, un dato que ha sido confirmado por el personal sanitario del centro hospitalario, que ha destacado el correcto desarrollo del parto y la evolución favorable de ambos tras el nacimiento.

El Hospital Universitario Infanta Leonor, inaugurado en 2008, es uno de los centros de referencia de la red pública madrileña y atiende cada año a miles de pacientes de los distritos del sureste de la ciudad. El nacimiento del primer bebé del año en este hospital supone un motivo de especial satisfacción para su equipo de profesionales, que inicia así el año con una noticia positiva.

Y es que, como es tradición, el primer nacimiento del año despierta un especial interés y se convierte en una anécdota representativa del comienzo de una nueva etapa. Para la familia de Santiago, este hecho quedará como un recuerdo único, mientras que para la Comunidad de Madrid supone el primer paso de una nueva generación.

Santiago releva así a Lucía, la primera madrileña del año 2025 que nació a las 00.00 horas en Torrejón de Ardoz y este mismo día cumplirá su primer año. A su vez, en 2024, Erik y Rubén tuvieron el honor compartido de ser los primeros bebés de ese año, al ver la luz a las 00.14 horas en los hospitales de La Paz y Fuenlabrada, respectivamente.