Un jubilado madrileño recibe 10.000€ de la Seguridad Social tras denegarle el complemento por maternidad: "Es un derecho"

Llegar hasta la Justicia para resolver un conflicto no suele ser la mejor de las soluciones. Sin embargo, hay veces que no queda otro remedio. Esta es una circunstancia por la que tienen que pasar cada día miles de personas en grandes ciudades como Madrid. No obstante, lo peligroso es que hay veces que estas afrentas les surgen a personas que no saben o no pueden gestionarlas.

Esto suele ser recurrente con personas mayores, las cuales se encuentran más indefensas ante este tipo de trámites. Pero también hay casos en los que les sonríe la suerte, dando con profesionales que consiguen dar la vida por ellos hasta hacer que el viento sople a su favor para llevar el caso a su terreno.

Dicho escenario es el que ha vivido durante años un jubilado de Madrid que, gracias a la labor de Unive Abogados, ha conseguido toda una proeza: ganarle una batalla al Instituto Nacional de la Seguridad Social. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado a favor de este hombre ya fuera de edad laboral por un motivo muy curioso: el complemento de maternidad en la pensión de jubilación.

El tribunal ha ordenado al Instituto Nacional de la Seguridad Social abonar una indemnización de 1.800 euros al afectado al considerar que se ha vulnerado su derecho a la igualdad. Sin embargo, este no es el único dinero que ha recibido esta persona, ya que anteriormente había conseguido recuperar 9.000 euros por atrasos tras muchos años de espera.

Y es que este caso se remonta al año 2021, cuando el jubilado decidió acudir a la Justicia para solicitar un complemento que le había sido denegado en varias ocasiones. La última, en el año 2023, argumentando "prescripción del derecho". Sin embargo, esa postura tuvo una duración muy corta, ya que el propio INSS reconoció su error, dando marcha atrás.

Batalla ganada al TJS de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado a favor de un pensionista que se vio obligado a acudir a los tribunales para que se le reconociera el complemento de maternidad en su pensión de jubilación. El fallo ha obligado al Instituto Nacional de la Seguridad Social a indemnizarle con 1.800 euros.

Un montante que se suma a los 9.000 euros que ya había recibido en concepto de atrasos, ya que el caso se ha demorado durante años. Concretamente, desde 2021, cuando este jubilado solicitó el complemento previsto para progenitores con hijos.

Una vez se inició la vía judicial, la Seguridad Social reconoció su error y comenzó a pagar dichos atrasos. Sin embargo, el Juzgado de lo Social nº 44 de Madrid consideró que el procedimiento había perdido objeto y rechazó imponer indemnización alguna.

Por ello, ha sido el TSJ de Madrid quien ha rectificado dicha decisión al estimar el recurso de Unive Abogados. Como resultado, ha condenado al INSS por daños morales. El hecho de obligar al afectado a litigar se consideraba una discriminación.

Carlos Moreno, letrado del caso, aseguraba según el portal especializado Law&Trends que "cada vez son más los tribunales que reconocen no solo el derecho al complemento, sino también el perjuicio causado por la negativa injustificada del INSS, que ha obligado a miles de jubilados a iniciar procesos judiciales innecesarios".