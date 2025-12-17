Dembele y los otros 78 muertos en accidentes laborales en Madrid: se duplican los casos en la construcción en 2025

2025 quedará como un año negro en materia de accidentes laborales en la Comunidad de Madrid. En lo que llevamos de año, se han producido 78 accidentes laborales mortales, lo que supone una víctima más que en 2024. Además, muchos de los fallecidos pertenecen al sector de la construcción.

Así denuncian desde Comisiones Obreras de Madrid e informan de que, para evitar estos accidentes, se necesitan cambios legislativos, fundamentalmente de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Según informan las citadas fuentes, los accidentes por patologías no traumáticas, como por ejemplo ictus, derrames o infartos, siguen siendo los mayoritarios en la Comunidad de Madrid.

Además, en 2025, es significativo el aumento de los accidentes mortales en el sector de la construcción, ya que se han duplicado de 14 a 28.

Por otro lado, los accidentes graves y el índice de incidencia, es decir, el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores, han disminuido con respecto a 2024.

Uno de los sucesos más graves de 2025 en materia de accidentes laborales fue el derrumbe parcial de varios forjados de un edificio en obra de la calle Hileras, en pleno centro de Madrid.

El derrumbe se produjo el martes 7 de octubre, hacia las 13:00 horas y hubo un total de cuatro fallecidos: tres obreros llamados Moussa Dambele, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, y Laura, la arquitecta del proyecto.

El balance de muertos podría haber sido aún mayor, pero el derrumbe se produjo cuando varios obreros habían salido a almorzar.

De este modo, y para evitar que las cifras sigan creciendo año tras año, desde Comisiones Obreras piden "actualizar la legislación relacionada con prevención de riesgos laborales".

"La Ley es del año 97 y el sistema laboral ha cambiado mucho. Se está negociando una nueva, que debe incluir una perspectiva de género, el teletrabajo, mayor hincapié en obras en las que hay subcontratación, etc.", explica Carlos Giménez Caminero, secretario de salud laboral de Comisiones Obreras de Madrid.

Apunta a que también debe haber un "mayor seguimiento y denuncia de los incumplimientos que haya por parte de las empresas": "Se debe hacer por medio de inspecciones laborales y también de los técnicos del Instituto Regional de Seguridad en el Trabajo".

El secretario de salud laboral de Comisiones Obreras detalla que también debería haber "más personal para hacer este tipo de inspecciones" y así garantizar la seguridad de los trabajadores.

Sobre los malos datos en el sector de la construcción, Carlos Giménez apunta a que se trata de accidentes "prevenibles": "Las caídas son muy frecuentes en este sector y se deben poner medidas por parte de las empresas. Uno de los grandes problemas está en la subcontratación, se produce una larga cadena que hace que las personas no conozcan las medidas preventivas y en muchas ocasiones los trabajadores, por desgracia, no tienen formación".

En el caso de las patologías no traumáticas, muchas de ellas "no se reconocen como accidentes laborales". "Muchas veces no se reconoce como accidente laboral el derrame de una persona, cuando el origen quizás esté en el estrés o en la alta carga de trabajo", apunta.

Por otro lado, sobre los accidentes in itinere, es decir, accidentes laborales que sufren las personas trabajadoras al ir desde su domicilio habitual al trabajo o al volver de él, el secretario de salud laboral de Comisiones Obreras de Madrid informa de que "las empresas deben intentar reducir al máximo los desplazamientos".

"La seguridad de las personas es lo primero y se pueden tomar medidas para reducir desplazamientos innecesarios, por ejemplo, teletrabajo siempre que se pueda", apunta.

Además, Carlos Giménez anima a los trabajadores a "informarse bien" de todas las medidas "en materia de prevención de riesgos laborales": "También pueden consultar a su comité de empresa en caso de que lo tengan o a su delegado de prevención".

Carlos Giménez Caminero lanza un mensaje a la sociedad, especialmente teniendo en cuenta la cifra de casi 80 fallecidos en 2025: "Tenemos que conseguir que un mensaje cale en la sociedad: no se debe permitir que haya gente que no vuelva a sus casas cuando se marcha a trabajar, es una lacra y debemos exigir que se cumpla la legislación y todos los trabajadores tengan seguridad", apostilla.