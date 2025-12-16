José, trabajador en la mejor frutería de Madrid: "Echo las horas que sean necesarias, pero gano unos 2.000 euros al mes"

Las claves nuevo Generado con IA José, frutero en una de las mejores fruterías de Madrid, asegura que gana entre 1.500 y 2.000 euros al mes. A pesar de la dureza del trabajo y los horarios, José se muestra satisfecho y orgulloso de su profesión, valorando el trato con el público. Prefiere ser empleado antes que emprender, ya que así evita preocupaciones relacionadas con la gestión del negocio y disfruta de mayor estabilidad. José destaca la importancia de trabajar con pasión y afirma que su felicidad proviene de hacer un trabajo que le gusta.

Madrid es una ciudad en la que cada vez es más difícil hacerse un hueco. El mercado está tan saturado que muchas profesiones se encuentran sin posibilidad de que haya contrataciones dentro del sector. Y aquellos que disponen de un trabajo ven como sus sueldos son recortados de manera constante y frecuente. Y es que los salarios no crecen al nivel que lo hace el coste de vida.

Es por ello que encontrar un trabajo que nos permita vivir bien en ciudades tan caras como la capital de España no es tarea sencilla. Para buscar su camino, muchas personas buscan su propia suerte, intentando buscar el negocio de emprendimiento que mejor se ajuste y adapte a sus posibilidades y facultades. Sin embargo, hay quienes prefieren buscar su camino como asalariados.

Esta tarea no es fácil, puesto que el trabajo escasea en todos los ámbitos. Sin embargo, hay quienes prefieren ser asalariados para así tener menos preocupaciones y un cierto colchón de estabilidad, teniendo siempre las mismas fechas y cantidades de cobro.

De transmitir este tipo de historias se encargan creadores de contenido como Pepe Martín, quien dentro de lo que ofrece su canal cuenta con algún caso de este tipo. Aunque lo habitual es que se acerque a personas emprendedoras y que deciden montar su negocio, también escucha las anécdotas de personas que son empleados y que tienen sus propias complicaciones para llegar a fin de mes.

En una de sus últimas apariciones, este TikToker ha viajado hasta una de las mejores fruterías de Madrid para trasladar cómo viven los trabajadores de este tipo de negocios. Y allí ha dado con José, uno de los fruteros más particulares de Madrid y que cuenta con mucha gracia y con mucho entusiasmo en qué consisten sus días. Pero además, desvela cuánto gana un profesional de su sector.

¿Cuánto gana un frutero en Madrid?

A lo mejor es una pregunta que no se suele hacer mucha gente. Pero cuya respuesta puede sorprender. Lo que sí se han preguntado muchos madrileños es cuánto ganan las personas que se dedican a este tipo de oficios en los que no se requiere una preparación académica, pero que se realizan en gran medida de cara al público.

En este caso, la historia que presenta Pepe Martín no tiene nada que ver con "móntatelo por tu cuenta" que suelen apadrinar sus entrevistas. En este caso se trata de la historia de José, un frutero madrileño que defiende el amor y el orgullo por su trabajo, algo que seguramente pocos podrían imaginar.

"Yo soy José y me dedico a esto, al arte de la frutería". Sí, y es que en una cosa tan cotidiana como una frutería también puede haber su magia y su gusto. José se levanta cada día para atender en la frutería que está contratado con una sonrisa. Y es que su trabajo, lejos de lo que pueda parecerle a muchas personas para él es un orgullo y un motivo de alegría.

Además, lo sabe porque llegó a esta frutería procedente de un trabajo que no le llenaba y que no le hacía feliz. Y es ese cambio es el que le tiene en una nube: "Elegí este trabajo porque tenía uno malo, vi la oportunidad y me lancé. Y me gusta mi trabajo". Ahora no solo realiza un trabajo donde tiene un sueldo decente, sino que es feliz y se siente realizado.

"Aquí no hay nada malo. Está todo fenomenal en este trabajo", decía este entrañable frutero intentando quedarse con lo peor de su oficio. Y es que para él, todo merece la pena y no le duele ni el exceso de trabajo, ni cargar con peso ni los madrugones. Además, reconoce que lo mejor es "tratar con la gente".

De hecho, le gusta tanto su frutería que siempre ha descartado montar su propio negocio: "Pensarlo, todo el mundo lo piensa, pero la situación está muy complicada. Así que mientras tanto nos quedamos aquí tranquilos,siendo empleados y atendiendo a la gente con amor".

Y es que valora mucho no tener estrés por cosas que tienen que ver con la propia gestión del negocio. "Tú no tienes que preocuparte ni por alquiler, ni por nada de autónomo, ni por luz, ni por agua. Por nada".

Por si fuera poco, se siente muy 'patriota' de su negocio, asegurando que no le duele sacrificarse por él. "Estamos en Madrid. Y si te llamo, te llevamos tu pedido a cualquier parte. Trabajo todas las horas que haya que trabajar. Porque me gusta mi trabajo y todo está bien remunerado".

Finalmente, respecto al sueldo, aunque se muestra reticente a hablar de cantidades claramente, sí deja una horquilla muy significativa. "Un intervalo… vale, para despistar: entre 1.500 y 2.000 euros". Pero, de manera idílica, se queda con la devoción que le provoca su función: "Que lo que esté haciendo, lo que quiera hacer, que lo haga con amor. Que con amor todo se puede".