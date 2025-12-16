Dos heridos graves tras el derrumbe de un muro en Getafe: los bomberos les rescataron bajo los escombros

Las claves nuevo Generado con IA Un muro de 20 metros cuadrados se derrumbó en una vivienda de la calle Egeo, en Getafe, hiriendo gravemente a dos personas. Los bomberos rescataron a las víctimas, que habían quedado atrapadas bajo los escombros mientras circulaban por la vía pública. Una mujer de 41 años sufrió fractura de tibia y policontusiones; un hombre de 45 años presentó traumatismo craneoencefálico, trauma pélvico y costal. Ambos heridos fueron trasladados en estado grave a hospitales de la zona, mientras la Policía Municipal investiga las causas del derrumbe.

El derrumbe de un muro de 20 metros cuadrados de una vivienda en Getafe ha alcanzado a dos personas que han resultado heridas de gravedad, según informa un portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar este martes hacia las 9.20 horas y la vivienda se sitúa en la calle Egeo número 63.

Tras recibir la llamada alertando de lo ocurrido, los bomberos han enviado cuatro dotaciones hasta el lugar del suceso.

A su llegada, los bomberos encontraron a dos personas que estaban atrapadas bajo los escombros que, en el momento del derrumbe, circulaban por la vía pública.

Una de las víctimas es una mujer de 41 años que presentaba una fractura cerrada de tibia de la pierna derecha y también policontusiones. Fue trasladada potencialmente grave al Hospital de Getafe.

La segunda víctima es un hombre de 45 años con traumatismo craneoencefálico moderado, trauma pélvico con probable fractura y trauma costal. Fue trasladado potencialmente grave por el Summa 112 al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

El Cuerpo de Bomberos de Madrid ha realizado las labores de aseguramiento de la zona y la Policía Municipal investiga lo ocurrido.