Los españoles que ya no quieren trabajar en Madrid: el 60% de los empleados no están satisfechos con su salario

Las claves nuevo Generado con IA El 60% de los empleados en Madrid no están satisfechos con su salario, siendo la comunidad con mayor descontento salarial de España. El alto coste de vida, especialmente en vivienda y servicios, y unas expectativas salariales elevadas explican esta insatisfacción en Madrid. Las políticas de bienestar laboral, como beneficios sociales y retribución flexible, ayudan a suavizar el descontento de casi un tercio de los trabajadores madrileños. Cataluña y Andalucía siguen a Madrid en insatisfacción salarial, mientras que la Comunidad Valenciana registra el menor porcentaje de empleados insatisfechos.

El debate sobre el poder adquisitivo se ha intensificado en los últimos años en la Comunidad de Madrid, marcado por el aumento del coste de vida, la inflación y el cambio en las expectativas del talento.

En este contexto, Madrid se sitúa como la autonomía donde el descontento salarial es más elevado, con un 59,72 % de profesionales que aseguran no sentirse satisfechos con su sueldo.

Así lo refleja el último Estudio de Bienestar y Salud Laboral de Edenred, elaborado junto a Savia, que analiza la percepción salarial del talento en las distintas comunidades autónomas y pone el foco en las profundas diferencias territoriales.

En el caso madrileño, la combinación de altos precios, especialmente en vivienda y servicios, y unas expectativas salariales más elevadas explica en buena medida este elevado nivel de insatisfacción.

Pese a este escenario, el informe también muestra que las políticas de bienestar laboral juegan un papel clave en Madrid como elemento amortiguador del malestar económico.

Más de una cuarta parte del talento madrileño que no está satisfecho con su salario, concretamente el 29,16 %, reconoce que los beneficios sociales, la retribución flexible, la flexibilidad laboral o las medidas de conciliación mejoran su experiencia global en la empresa y equilibran, al menos en parte, su percepción negativa del sueldo.

Tras Madrid, el estudio sitúa a Cataluña como la segunda comunidad con mayor insatisfacción salarial, con un 56,77 %, seguida de Andalucía, donde el descontento alcanza al 50,26 % de los profesionales.

A cierta distancia se encuentran Castilla y León (46,55 %) y Galicia (45,28 %), que mantienen niveles elevados de insatisfacción, aunque por debajo de los grandes polos urbanos.

En el extremo opuesto aparecen el País Vasco (42,31 %) y, especialmente, la Comunidad Valenciana, que registra el porcentaje más bajo del estudio, con un 39,13 % de profesionales insatisfechos con su salario.

El informe subraya que estas diferencias responden en gran medida a la presión económica de cada territorio.

Las grandes áreas metropolitanas concentran mayores costes de vida y expectativas salariales más altas, mientras que en otras regiones la percepción del salario resulta más positiva.

En este contexto, el bienestar laboral emerge como un factor cada vez más determinante. Además de Madrid, en Cataluña un 29,67 % del talento reconoce que, pese a no estar conforme con su salario, las medidas de bienestar contribuyen a equilibrar su valoración global del trabajo.

En Andalucía, esta compensación alcanza el 25,66 %, mientras que en Castilla y León ronda el 24 % y en Galicia se sitúa en el 16,98 %.

Incluso en las comunidades con menor insatisfacción salarial, los beneficios sociales y la retribución flexible siguen teniendo un impacto relevante: en la Comunidad Valenciana, un 29,35 % afirma que estas medidas suavizan su descontento inicial, y en el País Vasco lo hace un 17,31 %.

“Hoy el salario ya no es el único indicador de satisfacción”, concluye el estudio, que apunta a las políticas de bienestar laboral como una palanca clave para mejorar la experiencia del talento, especialmente en territorios con mayor presión financiera.

En esta línea, Olga Zografou, directora de People & CSR de Edenred España, destaca que “el bienestar laboral es hoy un elemento esencial para mejorar la experiencia del talento. Las soluciones de retribución flexible y los beneficios sociales no solo amplían el poder adquisitivo, sino que aportan una sensación real de apoyo y acompañamiento”.