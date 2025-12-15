Hamza, empresario y 'trader', sobre cómo ser rico desde tu casa en Madrid: “En un buen mes hago 100.000 euros”

Las claves nuevo Generado con IA Hamza Fathallah, empresario y trader madrileño, afirma que puede ganar entre 50.000 y 100.000 euros en un buen mes operando con oro y criptomonedas. En sus redes sociales, Hamza presume de un estilo de vida lujoso y da consejos sobre cómo ganar dinero fácilmente desde casa, acumulando 12.000 seguidores entre TikTok e Instagram. Hamza destaca que su mayor lujo ha sido poder retirar a sus padres, y aconseja no centrarse únicamente en el dinero, sino en el aprendizaje y la constancia. Reconoce que el camino del trading no ha sido fácil y subraya la importancia de superar obstáculos y trabajar de manera constante para alcanzar el éxito financiero y personal.

Hamza Fathallah es empresario, emprendedor y trader. O eso, al menos, es como se describe en su cuenta de TikTok y de Instagram, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores (12.000 entre ambas). Y en ellas da consejos sobre cómo ganar dinero relativamente fácil. En concreto, entre 50.000 y 100.000 euros en un buen mes. De ahí que, en sus redes sociales, alardee de llevar un tren de vida alto, de trabajar poco y de ganar aún más.

¿Y qué es ser trader? En concreto, en los mercados financieros se les define como personas que se dedican a comprar y vender activos (acciones, divisas, criptomonedas, futuros...) con la idea de ganar dinero por el cambio del precio.

Pues bien, Hamza es trader y, tras salir del Four Seasons, atiende a un periodista con cuenta en TikTok para responder algunas preguntas. "¿Cuánto puedes hacer en un buen mes?", le dicen. "Estamos hablando entre los 50.000 y los 100.000 euros, más o menos". Y lo hace a través de transacciones con oro y con criptomonedas.

Para seguir indagando, el periodista le pregunta. "¿Cuánto te ha costado este perfume que llevas?". "500 euros, más o menos", responde.

"¿Y cuál ha sido el mayor lujo que te hayas podido dar en el mundo del lujo?", le vuelve a preguntar el periodista. "Poder retirar a mis padres", contesta. Y, a continuación, da un consejo: "No te centres en el dinero. Creo que donde más he aprendido no ha sido donde más dinero he ganado", explica en la entrevista.



Por qué el trading

Hamza Fathallah explica en su cuenta de Instagram por qué eligió el trading. "Muy sencillo. Debido a mi pasión por las finanzas y la emoción que conlleva. Me fascina la toma de decisiones estratégicas basadas en el análisis del mercado", cuenta

Y prosigue: "Descubrí que el trading implica comprender las economías, analizar patrones y mantenerse al tanto de las tendencias".

"Valoré la libertad que ofrece, ya que puedo operar en cualquier lugar con conexión a internet. Además, me desafía a mejorar constantemente, a controlar mis emociones y a tomar decisiones en tiempo real. Aunque existen riesgos, estoy dispuesto a asumirlos por la oportunidad de alcanzar el éxito financiero y personal que busco", explica en su cuenta de Instagram.

Camino difícil

Hamza explica que no tuvo un camino fácil. Y lo hace, de nuevo, en Instagram. "A veces desearía sentarme a ver cómo mi vida sería si no hubiese tomado acción para estar donde estoy hoy en día", cuenta.

"El camino no fue nada fácil —prosigue—. He de decir que cada uno recorre su camino por sus propios baches, pero lo que me ha llevado a estar donde estoy hoy en día es la constancia en el trabajo y en conseguir aquello que tanto deseas. La verdad es que no quiero decirte que esto fue fácil o que lo puede conseguir cualquiera. Para ello tienes que superar algunos escalones y no todo el mundo está preparado para afrontarlos", explica.

Y da un consejo final: "No sabes si estás a un día de conseguirlo o a una semana, sólo quédate con esta frase y nunca la olvides: 'Si sigues intentando y trabajando en ello, será cuestión de tiempo conseguir tu sueño'", finaliza.