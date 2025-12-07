Se insta a los madrileños que se han comprado un coche a recuperar hasta 9.000€ tras una sanción de la CNMC

Basta con poner la televisión un rato para darnos cuenta de lo cara que se ha puesto la vida. Qué decir de si salimos y nos damos una vuelta por las tiendas o los supermercados que tenemos alrededor de casa. Y la situación se pone mucho más grave si vivimos en ciudades como Madrid, donde la inflación ahoga y aprieta mientras los salarios se estancan.

Esta situación se agrava cuando los bienes que intentamos adquirir, ya sea por compra o por alquiler, tienen un coste elevado. Es el caso, por ejemplo, de un piso. O incluso de un coche. Y es que el negocio de la automoción es uno de los que más se ha movido en los últimos años a pesar de la situación de crisis generalizada que sobrevuela el país.

Los expertos indican que ahora puede ser un buen momento para lanzarse a una compra. Aunque no lo era así hace solo unos años, cuando se dio forma a uno de los grandes escándalos en lo que va de siglo. Se trata del 'cártel de coches', una gran estafa de la que fueron víctimas miles de madrileños y millones de españoles.

Este asunto se encuentra ahora de actualidad porque muchas personas que pudieron ser timadas, reclaman su dinero. Son aquellos que compraron un coche entre los años 2006 y 2013. Muchas de estas personas pagaron sobreprecios por sus vehículos. Y ahora, tras la resolución del caso, muchos podrán reclamar una compensación por aquella estafa.

Portales como Recupera tu dinero, que cuenta con el sello de Allura y Peimondt, intentan ayudar a la gente a recuperar lo que es suyo, ya que por su cuenta lo tendrían mucho más complicado. Y es que, directamente, muchas personas ni siquiera sabrían que tienen derecho a reclamar un dinero que les fue sustraído ilegalmente de no ser por la promoción de estos portales.

¿Cuánto dinero me corresponde?

Lo primero es saber qué es el 'cártel de coches' y cómo podría afectarnos. Durante años, las principales marcas de coches se pusieron de acuerdo para inflar los precios de manera ilegal. Sin embargo, esta situación fue especialmente grave entre los años 2006 y 2013. Por ello, aquellas personas que adquirieron un vehículo en este periodo, es muy probable que pagaran de más.

La ventaja es que ahora pueden reclamar su dinero. Esto es así porque dicha práctica fue sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, más conocida como CNMC. Un dictamen que indica que ahora se puede recuperar hasta el 15% de lo que se pagó por la compra de este automóvil.

Por ello, muchos de estos compradores tienen la oportunidad ahora de conseguir hasta 9.000 euros que creían perdidos. Para ello, basta con contactar con empresas como Recupera tu dinero, quienes ayudan a realizar la gestión sin coste inicial y con todas las garantías legales. De hecho, ya hay más de 10.000 personas que han conseguido cumplir con este trámite.

Este proceso de reclamación se puede hacer en menos de 5 minutos y desde casa, ya que solo se necesita aportar el DNI del afectado y la documentación del vehículo comprado. Se calcula que en España puede haber más de 10 millones de afectados, muchos de los cuales se encuentran en Madrid. Por ello, las instituciones instan a todas las personas que puedan estar afectadas a llevar hacia delante sus reclamaciones para recuperar un dinero que les pertenece.