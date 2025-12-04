La Policía busca al autor de un tiroteo frente a una escuela infantil en Puente de Vallecas: los dos heridos son hermanos

Las claves nuevo Generado con IA Un tiroteo tuvo lugar frente a la guardería 'Los Gorriones' en Puente de Vallecas tras una disputa por una plaza de aparcamiento. Los dos heridos, hermanos de 24 y 18 años, sufrieron un disparo en la pierna y un golpe en la cara con la culata del arma, respectivamente. La policía investiga una posible pelea entre clanes, ya que el padre de las víctimas fue detenido por intentar vengarse portando armas blancas. El agresor armado huyó del lugar y la policía continúa su búsqueda mientras los vecinos muestran temor ante futuros enfrentamientos.

Durante la tarde del miércoles se produjo un tiroteo frente a una guardería en el barrio de Puente de Vallecas. El enfrentamiento comenzó en torno a las 15:30 y las 16:00 horas. El suceso se desató en la guardería 'Los Gorriones', situada en la Calle de Fuengirola, una vía confluyente con la Avenida de la Albufera, la arteria principal del barrio de Vallecas, en su paso por la estación de metro de Miguel Hernández.

El enfrentamiento se originó tras una disputa por una plaza de aparcamiento situada frente a la guardería. Dos conductores se enfrentaron; en un turismo viajaban dos hermanos de 24 y 18 años respectivamente, mientras el conductor del otro vehículo portaba un arma de fuego.

Tras una acalorada discusión, el hombre disparó al hermano de 24 años en la pierna, por lo que el hermano de 18 años salió del vehículo para enfrentarse al hombre, siendo herido en la cara tras recibir un culatazo con el arma del suceso. Tras el enfrentamiento, el hombre se dio a la fuga y el SAMUR trasladó a la víctima del disparo al Hospital Gregorio Marañón en estado grave.

Un posible enfrentamiento entre clanes

Diversos testigos apuntan este enfrentamiento como una posible pelea entre clanes. Una de las razones detrás de esta hipótesis reside en lo ocurrido tras el propio tiroteo, cuando el padre junto a un familiar de las dos víctimas intentó tomarse la justicia por su mano saliendo en busca del agresor portando varias armas blancas. Tanto el padre como el familiar fueron interceptados por la policía, siendo arrestados por tenencia ilícita de armas.

La policía rápidamente se puso al frente de la situación enviando dos patrullas que acordonaron el lugar de los hechos. Muchos vecinos alertaban que había mucho jaleo e, incluso, algunos vecinos que pasaban por la calle fueron retenidos al entrar y salir de sus domicilios. La policía sigue investigando el suceso y buscando al autor de los hechos, ya que aún no se tiene constancia de quién fue.

Coche patrulla de la Policía Nacional Europa Press

Los vecinos de la zona se han mostrado temerosos ante la situación ocurrida. Muchos de ellos evitan emitir cualquier tipo de información por miedo a represalias, ya que muchas veces en enfrentamientos de este tipo se suele actuar por venganza. La precaución por miedo a posibles futuros enfrentamientos predomina entre los habitantes de un distrito que, desgraciadamente, ha sufrido más sucesos de este carácter. La semana pasada el barrio de Vallecas también fue testigo del presunto atentado yihadista, por lo que el cuidado y la seguridad de nuestros barrios debe ser uno de los objetivos a cumplir.