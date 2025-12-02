La policía local de Parla, al límite en el "paraíso de los delincuentes": piden al alcalde del PSOE más efectivos

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Local de Parla protesta ante el alcalde del PSOE, Ramón Jurado, exigiendo más efectivos por el aumento de la inseguridad y la falta de patrullas, especialmente en horario nocturno. Sindicatos policiales y la oposición municipal (PP y Vox) reclaman más medidas de seguridad, como la instalación de cámaras y el refuerzo de la plantilla para combatir la delincuencia. El Gobierno municipal defiende que la plantilla ha aumentado a 150 efectivos, pero los agentes consideran que sigue siendo insuficiente y anuncian nuevas movilizaciones. Según el Ministerio del Interior, los delitos en Parla han subido un 21% en 2024, con incrementos notables en agresiones y robos en domicilios.

Los policías locales de Parla se han concentrado en una protesta contra el alcalde del PSOE, Ramón Jurado, pidiendo un aumento de su plantilla, que consideran insuficiente tras haberse disparado la inseguridad en esta ciudad del sur de Madrid.

Distintos sindicatos policiales reclaman al alcalde que cumpla con su propuesta inicial de aumentar el número de efectivos en la localidad, ya que, según la policía local de Parla, la inseguridad de la ciudad está aumentando, produciéndose delitos continuos que la plantilla policial no es capaz de sofocar. Los policías locales alegan una falta notoria de patrullas, sobre todo para el horario nocturno.

A esta protesta se ha sumado la oposición en el Ayuntamiento de Parla, liderada por el PP y Vox. Los populares piden instalar cámaras de vigilancia en la ciudad, mientras que Vox se centra en el problema de la delincuencia, alegando que Parla "no puede ser el paraíso de los delincuentes".

Ante la protesta, el gobierno municipal defiende que en el pasado mes la plantilla de la Policía Local de Parla aumentó a 150 efectivos, entre los cuales destacan la contratación de 20 policías nuevos. Los policías locales de Parla siguen alegando que el número es insuficiente y, en caso de alargarse esta situación, prometen volver a convocar movilizaciones el 11 de diciembre.

Plan Parla

Hace aproximadamente un año que ya se presentó la segunda parte del Plan Parla. En ese nuevo proyecto, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Parla pretendían bajar los niveles de criminalidad del municipio, que en el primer semestre de 2024 reflejaron un aumento del 21 por ciento.

Más policías, nuevas dependencias policiales e investigaciones en profundidad sin fecha límite fueron las medidas anunciadas.

En este acto, también tomó posesión de su cargo el nuevo jefe de la Comisaría Local de Policía Nacional de Parla, el comisario Miguel Ángel Benito Ferreras. En su discurso, se comprometió a hacer que Parla se convierta "en una de las ciudades más seguras".

Para la segunda parte del plan, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, anunció que se aumentaría la plantilla de la Policía "en 40 efectivos", lo que supone un aumento "de casi el 20 por ciento". Con esta cifra, Parla se convierte en el municipio de Madrid en el que más ha crecido el catálogo de policías en número, pero no en porcentaje.

Por otro lado, gracias a un acuerdo que alcanzó la Delegación y el Ayuntamiento, la zona de Parla Este iba a contar desde este 2025 con una nueva oficina de tramitación documental, ubicada en la avenida de los Planetas. En palabras del delegado de Gobierno, estas instalaciones aliviarán "la carga de la actual comisaría".

Según el Balance de Delincuencia del Ministerio del Interior, el municipio de Parla ha visto en 2024 incrementar el total de delitos en un 21 por ciento respecto al año pasado. Una cifra muy elevada que "preocupa" todavía más en el caso de agresiones y robos en domicilios donde se han doblado las denuncias.