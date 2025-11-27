Juan, enfermero en Madrid, por la falta de 13.000 sanitarios ante el caos de la gripe: "Hay pacientes esperando 5 horas"

El sindicato sanitario Satse denuncia un colapso en la sanidad madrileña y una falta de enfermeros durante la actual campaña de la gripe. Una información que corrobora Juan, enfermero del hospital 12 de Octubre de Madrid, que afirma que este caos "se arrastra desde hace tiempo" y ha empeorado con la llegada de la gripe.

De hecho, desde el citado sindicato calculan que en la Comunidad de Madrid faltan unos 13.000 enfermeros y enfermeras en todos los ámbitos: público, sociosanitario, privado, etc.

Fuentes de la consejería de Sanidad informan de que el servicio está correctamente dimensionado, pero apuntan a que se va a producir un refuerzo de manera inminente con la presentación del plan de invierno.

Desde Sanidad detallan que la gripe ya circula por la región, se mantiene en niveles estables y se está monitorizando en todo momento por la dirección general de Salud Pública.

Además, desde la consejería también afirman que los refuerzos contemplados en el plan de invierno ya contemplan la situación estacional de la gripe y se actúa conforme a las necesidades asistenciales.

Pero según relata Juan, la realidad de los hospitales "es muy distinta": "El colapso en urgencias no es algo nuevo, pero con la llegada de la gripe llevamos semanas sin refuerzos. No hay camas para los enfermos y es un caos absoluto".

Cuenta que está habiendo "casos de gripe que deben tener aislamiento respiratorio" pero "no hay espacio para aislarlos", y tienen "que estar con mascarilla" a pesar de ser "pacientes de riesgo".

"Pacientes con prioridad 3, que deberían esperar una hora para ser atendidos, están esperando entre 4 y 5 horas y los pacientes con prioridad 2, que deberían esperar entre 10 o 15 minutos, les toca esperar una hora y media o dos", detalla Juan.

De hecho, cuenta que "donde hay 42 camas" se está atendiendo a unas "70 personas" con "el mismo personal". "A nivel de personal atendemos a más gente que nunca y nos deben horas", apunta.

"Nos han llegado a pedir que un solo enfermero se quede con 25 pacientes. Ya no es solo por los sanitarios, sino por los pacientes, que deben tener una sanidad a la altura", explica este enfermero del 12 de Octubre.

Por desgracia, este sanitario cuenta que, desde hace semanas, "no hay ningún día tranquilo": "No podemos trabajar así y la salud de los sanitarios también es un tema importante, llevamos más pacientes de los que podemos".

Juan aporta un dato: "En 2024 entraron a urgencias un 30 por ciento más de pacientes que el año anterior con las mismas manos. Además, la situación es igual en otros hospitales".

Este enfermero lamenta la situación y apunta a que la situación con la llegada de la gripe es "la gota que colma el vaso" y afirma que el problema no es solo "la falta de enfermeros", sino que "faltan limpiadores o celadores" que también "contribuyen a que un hospital funcione".

Sobre el problema de la falta de personal, desde la consejería de Sanidad informan de que la falta de profesionales, no solo enfermeros, "es tónica generalizada en el conjunto de la sanidad pública española".

"La ministra sigue con su política de inacción absoluta no acreditando plazas extracomunitarias que permitirían paliar esta situación y sigue sin hacer nada al respecto como tampoco sigue sin presentar el plan de Recursos Humanos a las comunidades autónomas, tal y como se comprometió hace ya muchos meses en el Consejo interterritorial", apuntan desde la consejería que dirige Fátima Matute.

Explican que "la gripe ya circula por la región", pero matizan que no estamos "ni muchísimo menos en valores de alarma".

"La Dirección General de Salud Pública monitoriza constantemente la circulación de la misma por la región y va estableciendo medidas y recomendaciones acordes a la evolución de la gripe", apostillan.