Cazado en un control con un kilo de droga escondido bajo el asiento de su coche en Torrejón: llevaba diez fardos de hachís

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por transportar un kilo de hachís que tenía escondido debajo del asiento del copiloto de su coche en Torrejón de Ardoz.

Según figura en el atestado al que ha tenido acceso Madrid Total, la detención se produjo este miércoles hacia las 20.00 horas en la carretera Base de la citada localidad madrileña.

Los agentes se encontraban haciendo labores de prevención en un control ubicado en el citado punto cuando pararon un vehículo con un ocupante.

Tras contestar a las preguntas de la Policía de manera dubitativa, los agentes inspeccionaron el vehículo y encontraron un paquete de gran tamaño envuelto en papel escondido bajo el asiento del copiloto.

En su interior, se encontraban dos paquetes que desprendían el olor característico del hachís. En total, en el interior de estos paquetes había diez fardos de hachís decorados con una pegatina y listos para su consumo.

Finalmente, el conductor de este vehículo, de origen marroquí, fue detenido, ya que la cantidad que llevaba superaba en gran medida la permitida para el autoconsumo.

Un perro de la unidad canina de la Policía Local de Torrejón inspeccionó el vehículo por si ocultaba más droga, pero no encontró más sustancias estupefacientes en su interior.