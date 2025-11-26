Las claves nuevo Generado con IA Un incendio originado por un fallo eléctrico en la habitación de un hotel en la calle Fuencarral, número 10, ha obligado a desalojar el edificio en pleno centro de Madrid. Samur ha atendido a cuatro personas por inhalación de humo, todas ellas de carácter leve, sin que se hayan registrado heridos graves. El humo cubrió rápidamente la calle, lo que llevó a cortar el tráfico y desplegar un operativo de bomberos que accedieron al edificio con bombonas de oxígeno. La Policía Nacional vigila la zona mientras se mantiene cortada la calle hasta que los bomberos aseguren completamente el área.

Los bomberos de Madrid están extinguiendo un incendio ocasionado por un problema eléctrico en la habitación de un hotel a la altura del número 10 de la calle Fuencarral, en pleno centro de Madrid.

Según informan fuentes de Emergencias Madrid, Samur ha atendido a un total de cuatro personas, todas ellas de carácter leve.

Fue el dueño de un comercio cercano el que alertó, hacia las 13.40 horas de este miércoles, de que había mucho humo saliendo de una de las ventanas del tercer piso.

Incendio en pleno centro de Madrid: un fallo eléctrico obliga a desalojar una vivienda y a cortar la calle Fuencarral

A los pocos minutos, el humo, de color blanco, ha cubierto la calle y los bomberos han comenzado a desalojar el edificio.

Para ello, los bomberos han desplegado la escalera de uno de los camiones y han accedido al segundo piso equipados con bombonas de oxígeno.

Un portavoz de Emergencias Madrid informa de que Samur ha atendido a cuatro personas que, en principio, no revisten gravedad.

La calle permanece cortada a la altura del número 10 y está siendo vigilada por la Policía Nacional.

Hacia las 14.10 horas, los bomberos han dado el incendio por controlado y volverán a abrir la calle en cuanto la zona esté asegurada por los bomberos.

Según ha podido saber Madrid Total, el edificio en el que se ha comenzado el fuego es un hotel.