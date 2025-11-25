Mohammed, el vallecano investigado por terrorismo yihadista, dijo a su madre que su "misión era matar cristianos"

Mohammed, el joven de 18 años que apuñaló presuntamente a tres personas, atacó a un grupo de policías con un cuchillo y al que se investiga por posible terrorismo yihadista, habría dicho a su madre que "su misión era matar a cristianos y debía purificarse", según se recoge en el atestado policial del caso, una información que desvelan a Madrid Total fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos sucedieron el pasado sábado hacia las 16.45 horas, en el segundo piso de una vivienda de la calle Peña de la Atalaya 69, en Vallecas.

Allí, tras haber consumido sustancias psicotrópicas, Mohammed se había atrincherado en su casa tras haber tratado de apuñalar a tres personas en la calle Martínez de la Riva.

Los agentes de la Policía tuvieron que abatirle a tiros ante su estado de alteración, motivo por el que se encuentra muy grave en el hospital Gregorio Marañón y detenido bajo custodia policial.

Fuentes conocedoras del caso han señalado que, cuando la policía llegó al domicilio, Mohammed hablaba en árabe y llegó a pronunciar la frase "Alá es grande", motivo por el que la titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha abierto diligencias secretas por un presunto delito de terrorismo.

Pero los vecinos de Mohammed apuntan a que el suceso no tiene "nada que ver con terrorismo yihadista" y definen al joven como "un buen chico que tiene problemas con las drogas".

"Conocemos a Mohammed desde pequeño, nació en Vallecas. Está estudiando una formación profesional y vive con su padre, que está divorciado de su madre", relata un vecino que lo conoce "de toda la vida".

Explica que la persona "que alertó a la Policía" fue "el hermano pequeño de Mohammed", que es "menor de edad": "Estaba asustado por el comportamiento agresivo que presentaba su hermano".

Este lunes por la mañana, todavía eran visibles los rastros de sangre en la escalera y los cristales rotos tras la delicada intervención policial.

Mohammed fue abatido de un disparo, ya que, según fuentes de la investigación, se abalanzó sobre tres personas con un cuchillo y luego hizo lo propio con agentes de la Policía, que finalmente abrieron fuego para reducirlo.

Cuando los agentes de la Policía Nacional y Municipal accedieron a la vivienda tras la llamada del hermano pequeño de Mohammed, le encontraron alterado, bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y en posesión de un cuchillo.

Al ver a los policías, este arremetió contra ellos con el arma, por lo que los agentes de ambos cuerpos policiales dispararon su pistola táser, pero no consiguieron reducir al joven.

En ese momento, los agentes cerraron la puerta con el objetivo de limitar el riesgo al interior del inmueble y solicitaron la colaboración del Subgrupo Operativo Antiterrorista de Reacción (SOAR) de la Unidad de Intervención Policial (UIP), según han informado desde la Jefatura Superior de Madrid.

Finalmente, las unidades del SOAR acceden al inmueble, momento en el que el sospechoso se lanzó sobre ellos, a lo que los policías respondieron con disparos para neutralizar la amenaza.

Según fuentes cercanas a la investigación, el joven dijo las palabras Allahu akbar que significan Dios es el más grande en árabe y es una expresión de fe musulmana utilizada para expresar admiración, alegría o para invocar la ayuda divina.

Será la investigación que hay en marcha la que determine qué fue lo que el joven dijo exactamente antes de abalanzarse contra la policía y con qué propósito.

Finalmente, Mohammed recibió impactos de bala en el tórax y la cadera y fue trasladado al hospital por efectivos sanitarios.

Un relato que confirman los vecinos de Mohammed, que escucharon los disparos, pero permanecieron en el interior de sus viviendas ante "la situación delicada".

La investigación de este caso se encuentra bajo secreto y fuentes policiales informan de que se están estudiando todos los detalles del suceso para constatar qué pasó exactamente en el interior de este piso de la Peña de la Atalaya, ubicado en una pequeña comunidad magrebí que se encuentra conmocionada,