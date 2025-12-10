Victoria, la primera ‘Madrileña por el Mundo’ en TV hace 20 años: “Conocí a un Noruego en España; fue un ligue de playa”

Las claves nuevo Generado con IA Victoria fue la primera protagonista de 'Madrileños por el Mundo', emitido por TeleMadrid hace 20 años. Se trasladó a Oslo, Noruega, tras enamorarse de un noruego que conoció en Alicante durante unas vacaciones. Victoria sigue viviendo en Noruega, casada con su pareja, tiene dos nietos y domina el idioma noruego. El programa 'Madrileños por el Mundo' ha recorrido más de 5.000 destinos y su formato fue replicado en otras cadenas de televisión.

Quién no se ha levantado un sábado por la mañana y, haciendo zapping, se ha quedado viendo ‘Madrileños por el Mundo’, el programa de TeleMadrid que cumple 20 años. Seguramente, muchos de ustedes. Pues bien, desde la televisión pública, aprovechando el aniversario, han querido contar la historia de la primera persona que decidió ponerse delante de la cámara y contar su historia.

Se trata de Victoria, que, en 2005, accedió a inaugurar el programa de ‘Madrileños por el mundo’ para contar cómo había llegado a Oslo (Noruega). Ella se fue de España por amor. “Por un ligue de playa”, como desvela durante el programa.

En concreto, ella acabó allí porque conoció a un noruego en Alicante cuando estaba de vacaciones. Se enamoró perdidamente de él y finalmente acabó yéndose con él a Oslo para que la relación no se quedara en una anécdota.





Y, decididamente, ha quedado en mucho más que aquello. Tanto es así que Victoria sigue con aquel novio noruego del que se enamoró en Alicante, se ha casado con él, tiene ya dos nietos y habla perfectamente noruego.

Así, Victoria ha pasado a la historia de la televisión, al igual que el programa de ‘Madrileños por el mundo’, que en dos décadas ha dado la vuelta al mundo más de cinco veces buscando a más de 5.000 madrileños repartidos por todo el planeta.

Desde entonces, ha contado con innumerables espectadores gracias a un éxito sin precedentes. De hecho, el formato fue copiado posteriormente por muchos otros canales regionales, como Castilla-La Mancha.

Incluso, fue llevado con mucho éxito a TVE, donde se incorporó a la parrilla bajo el título de 'Españoles por el mundo', e incluso a las televisiones privadas, pues 'Viajeros Cuatro' replicaba de algún modo el programa de éxito que comenzó emitiendo TeleMadrid.

Ahora, sigue en emisión y siendo uno de los programas bandera de la cadena pública.