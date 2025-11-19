Llega la nieve a Madrid: un frente polar ártico dejará hasta 15 centímetros en cotas bajas y temperaturas de -3 grados

Las claves nuevo Generado con IA Un frente polar ártico llega a Madrid, provocando temperaturas mínimas de hasta -3 grados y la posibilidad de nevadas considerables en cotas bajas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé máximas entre 6 y 8 grados, con heladas generalizadas y acumulaciones de nieve de hasta 15 centímetros en la Sierra de Guadarrama. Las autoridades recomiendan limitar las salidas al exterior durante los días más fríos, especialmente para personas vulnerables o con problemas de salud. El frío intenso afectará tanto a la capital como al área metropolitana, el corredor del Henares y zonas del sureste, con mínimas negativas previstas en municipios como Aranjuez, Alcalá de Henares y Collado Villalba.

Madrid se prepara para lo peor. Llega la nieve. Y regresa el frío más fuerte que nunca. Esperan unos días de lo más complicados tanto en la capital de España como en el resto de la Comunidad, con mínimas cayendo en picado y con fenómenos meteorológicos que podrían dejar las primeras complicaciones de la aproximación del invierno. Un tiempo que da continuidad a lo que ya se venía padeciendo.

Y es que Madrid parece estar dejando atrás los fenómenos lluviosos para dar paso a un frío gélido. Todo por la llegada de un frente que se aproxima desde el ártico y que ya ha dejado jornadas de mucho frío en la capital. Sin embargo, nada comparado a lo que se experimenta a partir de este miércoles, sobre todo por la llegada del viento, el cual influirá en la sensación térmica.

Madrid afrontará un final de semana bastante delicado. Por ello, las autoridades ya han lanzado varias recomendaciones, advirtiendo que durante algunas jornadas se deberían limitar las salidas al exterior a lo estrictamente necesario, especialmente a las horas en las que el frío golpee con más fuerza y para aquellas personas que padezcan alguna dificultad de salud.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé la entrada de esa masa de aire polar que dejará máximas de entre 7 y 8 grados y que hundirá las mínimas hasta rozar los 0 grados. De hecho, en algunos puntos de la Comunidad, incluso se podría romper la barrera de las temperaturas negativas. Sobre todo en zonas de gran altitud, donde se esperan las primeras nevadas considerables.

Pero no solo la sierra será víctima de un frío absolutamente helador. También lo será el área metropolitana, el corredor del Henares y zonas expuestas del sureste. Y es que el frío va a ser generalizado, sobre todo durante las primeras horas del día, ya que al sol le costará calentar y hacer que suban las temperaturas, predominando las heladas.

¿Qué día va a hacer más frío en Madrid?

Se podría decir que viene un cambio de tiempo a Madrid. O que la situación actual, empeora. Y es que durante este miércoles ya se ha podido presenciar ese aumento generalizado del frío y, sobre todo, ese descenso de los termómetros. Especialmente con unas mínimas que han caído, y seguirán cayendo, hasta juguetear con los grados negativos.

Las máximas se van a mantener estables. Pero eso sí, sin superar los 8 grados. E incluso los 6 en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, los menos afortunados durante la entrada de esta masa de aire polar. Una situación delicada que ha llevado a la Aemet a lanzar varias advertencias, sobre todo por nevadas en cotas bajas.

Entre esos municipios más afectados destaca Aranjuez, que llegará a registrar mínimas de -1 grado miércoles y jueves. Alcalá de Henares y Collado Villalba vivirán una situación similar este viernes. Sin embargo, lo peor llegará el sábado, con mínimas de -2 en casi toda la región, incluida Madrid capital, y de -3 en puntos como Navalcarnero.

El principal factor que dejará este panorama gélido será el viento del norte que se levantará a partir del viernes. Además, se esperan intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles. Sin embargo, el fenómeno meteorológico más notable será la llegada de las primeras nevadas serias de la temporada.

Está previsto que la cota caiga hasta situarse cerca de los 1.000 metros de altitud a partir del jueves. Además, en la Sierra de Guadarrama se prevén acumulaciones de 5 a 15 centímetros por encima de los 1.600 metros, especialmente en las vertientes norte. Y no se descarta algún copo a cotas inferiores en episodios de precipitación más intensa.