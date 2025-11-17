Un hombre rocía con spray pimienta en los ojos a tres menores del centro de acogida de Hortaleza y se da a la fuga

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar unos hechos presuntamente ocurridos el viernes por la tarde, cuando un hombre habría rociado spray pimienta sobre el rostro de tres menores migrantes en las inmediaciones del centro de acogida de Hortaleza.

Los hechos ocurrieron en torno a las 20.15 horas del viernes, y hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Nacional tras recibir una llamada por parte de uno de los educadores del centro alertando de que habían arrojado spray pimienta a los menores.

A su llegada, los educadores informan a los agentes de que una persona a bordo de un vehículo se paró en la zona y, desde el propio coche, roció a los menores, según han relatado desde la Jefatura Superior de Policía.

Hasta el lugar también se trasladó una unidad de Samur-Protección Civil, que atendió a uno de los menores para a continuación darle de alta en el lugar, según han informado a Europa Press desde el servicio de Emergencias Madrid.

Según publica el diario El Mundo, los agresores se bajaron de un coche negro y, tras el ataque, provocaron en los menores irritación ocular, pero todos ellos evolucionan favorablemente.

No es la primera vez que el centro de acogida de Hortaleza es noticia. El pasado mes de octubre, dos menores pertenecientes a este centro fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional debido a amenazas y lesiones leves a educadores y vigilantes tras un intento de fuga.

El incidente se produjo el domingo 26 de octubre sobre las 10.27 horas cuando tres internos de origen marroquí -que tenían prohibida la salida de las instalaciones por incidentes previos- trataron de fugarse del centro, ubicado en la calle Valdetorres del Jarama.

Una vez descubiertos, se inició una violenta pelea entre los menores, educadores y vigilantes.

Los agentes procedieron a la detención de dos de ellos por delitos de amenazas y lesiones leves.

Uno de los menores detenidos tenía 14 años y el otro 17, por lo que el mayor de ellos pasó a disposición del Grupo de Menores de la Policía Nacional, una unidad especializada en delitos que involucran a menores, aunque sus funciones ahora son absorbidas principalmente por las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).