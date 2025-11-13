Una joven, sobre su vida "barata" en Suecia comparada con la de Madrid: "Aquí un camarero gana 2.000 euros netos al mes"

Hay personas que piensan que vivir en Madrid es caro. Y no les falta la razón. Los precios en la capital de España se han disparado para absolutamente todo, no solo para la compra de vivienda. Y es que el nivel de vida es cada vez más exigente en todos los sentidos. Por ello, se ha convertido en una constante que cada vez más personas se marchen para buscar un futuro mejor.

Algunos huyen de Madrid rumbo a otras ciudades de España donde los alquileres o la cesta de la compra sean más asequibles. Otros, directamente deciden huir de España y llegar a alguno de los países más punteros de Europa para desarrollar su vida. Algunas de estas personas ni siquiera son de España, pero ya no tienen nuestro país como una fuente de oportunidades y deciden marcharse lejos a pesar del idioma.

Uno de estos casos es el que protagoniza Mónica, una joven colombiana que mostraba en sus redes sociales cómo es vivir en un país tan diferente como Suecia. Un estado que históricamente hemos considerado más caro que España, pero que tal y como ella demuestra, termina siendo más barato que nuestro país.

De hecho, muchos de los comentarios que recibe de usuarios que alucinan con su historia hacen precisamente alusión a la capital de España, mostrándose incrédulos al ver que vivir en Suecia es "más barato" que hacerlo "en Madrid". Y la realidad es que a juzgar por los precios que tienen cosas como la vivienda o la compra y que cuenta Mónica en sus vídeos, así es.

Además, el país nórdico también se caracteriza por ofrecer unos salarios medios mucho más altos que en España. Así pues, trabajadores sin formación como un camarero cobran allí mucho más que personas con formación universitaria en nuestro país. Y para aquellos que tienen un nivel de preparación como la pareja de Mónica, su salario es entre dos y tres veces más alto.

¿Cómo de caro es vivir en Suecia?

Cada vez es más habitual conocer historias de personas que tras saber cómo se vive en ciudades como Madrid decidan marcharse al extranjero. Alemania, Suiza o Luxemburgo suelen ser algunos de los puntos más demandados al tratarse de economías muy potentes en el Viejo Continente. Sin embargo, países como Finlandia o Noruega también son una opción inmejorable.

En este caso, el lugar analizado es Suecia, donde Mónica, una joven de origen colombiano, se marchó a vivir buscando un futuro más próspero que en otros países de Europa en los que tuviera mayor facilidad de idioma. "Todo el mundo quiere vivir en Suecia, pero nadie sabe la verdad", comienza contando esta joven.

Mónica Meneses asegura vivir en una ciudad pequeña, pero cara. Y responde a las dos preguntas claves: cuánto se gana y cuánto se gasta. Y lo cierto es que los dos datos sorprenden. "En alquiler pagamos 800 euros con todos los servicios incluidos en un apartamento de 50 metros cuadrados con una habitación, cocina, baño y sala comedor".

A pesar de que no se pueda decir que es barato, contrasta y mucho con los alquileres que se pagan en Madrid por un piso nuevo y de estas dimensiones. En la mayoría de los casos, supera los 1.000 euros e incluso podría llegar a ser casi el doble en función de la zona.

Quizás, lo más caro de Suecia sea el supermercado, ya que las compras mensuales se pueden ir "hasta los 500 euros". Pero el ocio, en cambio, es mucho más asequible. Saliendo varias veces al mes a cenar fuera no gastan más de 80 euros. Y en transporte, unos 50. Pero a eso deben añadir una serie de gastos. "En internet y teléfono gastamos 30 euros cada uno y en el gimnasio otros 50 euros más".

En total, la pareja calcula que gasta unos 1.590 euros al mes, sin grandes lujos, pero sin privarse de ciertos caprichos. Sin embargo, estos gastos se pueden llevar a cabo sin problema debido a los altos salarios que se pagan en Suecia y que es lo que más contrasta con España.

"Un salario básico de camarero o de operario pueden ser hasta 2.000 euros netos. Pero si tienes un trabajo especializado como mi pareja, puedes ganar hasta dos y tres veces más". Por ello, cada vez más personas rechazan quedarse en España y prefieren marcharse a alguno de estos lugares para tener una vida más acomodada.

Vídeos como este suelen generar una gran cadena de reacciones en redes sociales, acumulando cientos de comentarios. Y casi todos concuerdan en una cuestión y es la sorpresa de que vivir en Suecia sea más barato que en otros puntos del mundo como España o incluso al otro lado del Atlántico. "Es más barato que vivir en Estados Unidos", decía un usuario.

Además, muchas personas destacaban el hecho de que la vivienda fuera una oportunidad muy útil de aprovechar: "Si el apartamento es el que sale en el vídeo, no me parece caro. En España son más caros y destruidos, feísimos y de servicios incluidos olvídate".