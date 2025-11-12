Cae la banda que se infiltraba en Fabrik para robar móviles: el método de los 'especialistas' para quedarse con tu iPhone

El equipo de seguridad de la discoteca Fabrik, junto con la Policía Local de Humanes y la Guardia Civil, han desmantelado una banda compuesta por varias personas que se infiltraba en los eventos del club para robar teléfonos móviles. Varias personas han sido detenidas tras ser descubierta a la salida de las instalaciones una joven portando una docena de terminales escondidos debajo de su ropa.

El modus operandi de esta banda consistía en aprovechar descuidos para hurtar los teléfonos del bolsillo del pantalón, del bolso o la riñonera de un cliente. De la sustracción se encargaba uno o varios especialistas, que inmediatamente pasaban el móvil a un cómplice situado a pocos metros. Éste, a su vez, lo entregaba a otro cómplice y, tras varios cambios de mano, el celular acababa en manos de la persona que los guardaba.

Toda la operación ocurría en unos pocos segundos. Si la víctima sospechaba del ladrón que había ejecutado el manotazo, el teléfono ya no estaba en poder de éste. Entre la música y el gentío, la escena se sumía en la confusión, y para ese momento, el móvil ya estaba en manos de la almacenadora de móviles robados a muchos metros de distancia y sin aparente relación con el hurto.

Fabrik ha incrementado la seguridad y prevención de delitos tanto dentro como en el perímetro de la discoteca. Hasta 150 agentes vigilan los accesos y, como novedad, la dirección ha empezado a infiltrar agentes de paisano, vestidos como un cliente más que sale de fiesta, que realizan rondas continuas por las salas, muy atentos a este tipo de episodios. Además, la discoteca ha reforzado el control de seguridad y los cacheos a la salida para detectar a posibles ladrones que portan el botín de la noche bajo la ropa.

Menos robos

En el último año, las denuncias por robo de teléfonos móviles en Fabrik se ha reducido un 75% gracias a estas medidas. Habitualmente, los hurtos al descuido es el delito más denunciado en los espacios de ocio nocturno. A menudo, ni siquiera se denuncian ya que la víctima no se percata y piensa que ha perdido su celular.

La seguridad es un área de mejora que el nuevo CEO de Fabrik, Luis Román López, ha anunciado que será prioritaria. El club ya no trabaja con proveedores externos, sino que ha formado su propia plantilla de vigilancia privada, agrupados en la nueva empresa de control de accesos Capsegur. Las fiestas de Halloween, el fin de semana de mayor afluencia del año, se saldó sin incidentes, ni peleas, ni hurtos.

Los próximos eventos programados por Fabrik son CODE (La Trilogía, Parte 2), el 15 de noviembre; y 150, la célebre fiesta de música hardstyle marca de la casa, el 22 de noviembre.