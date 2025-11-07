Llega el invierno antes de lo previsto a Madrid: temperaturas de 2 grados, heladas y lluvias de hasta 6 l/m2 todos estos días

Las claves nuevo Generado con IA Madrid afronta un adelanto del invierno con temperaturas mínimas de hasta 2 grados, heladas y lluvias que podrían alcanzar los 6 litros por metro cuadrado durante varios días. Las precipitaciones comenzarán la tarde del viernes y afectarán especialmente a municipios de la sierra, donde no se descartan brumas, nieblas intensas y heladas en cotas altas. El sábado las lluvias remitirán, pero el frío se intensificará con mínimas de 4 grados en lugares como Alcalá de Henares, Navalcarnero y Madrid capital. El domingo se espera el mayor descenso de temperaturas, con mínimas generalizadas de 2 grados y posibilidad de heladas débiles en las zonas más elevadas de la comunidad.

Los que esperaban jornadas de tregua en Madrid para este fin de semana tienen malas noticias. La climatología sigue apretando con fuerza y no va a dejar unos días cómodos ni fáciles para quienes tengan previsto hacer planes en el exterior, ya que se vienen días más propicios para quedarse en casa al resguardo de una buena manta. Muchos, incluso, echarán mano ya de la calefacción si no lo han hecho ya.

Madrid ha sido azotada durante los últimos días por un torrente de lluvias y tormentas que ha afectado de manera especial a los municipios de la sierra. Y es que en estas zonas de gran altitud no se descartaba incluso la presencia de las primeras nevadas, sobre todo por encima de los 2.000 metros. Sin embargo, lo que se viene en los próximos días va a estar más cercano a las heladas.

De nuevo, el tiempo va a ser inestable en una primera semana de noviembre muy complicada y que a muchos les está recordando más al invierno que al otoño templado que se produjo durante el mes de octubre. De momento, tal y como advierte la Agencia Estatal de Meteorología, la situación comenzará a complicarse desde la tarde de este viernes, cuando regresarán las precipitaciones.

Así pues, se espera que el fin de semana comience con cielos plagados de nubes que se alternarán con algunos momentos de claros. En las cumbres habrá brumas y nieblas intensas, especialmente tanto por las mañanas como por las noches. Así pues, desde la Aemet advierten que habrá que poner atención en la carretera, ya que se producirá una considerable reducción de la visibilidad.

En cualquier caso, estas advertencias y los consejos sobre precaución se extienden al global de la población madrileña ya que se esperan horas difíciles. Lo más positivo será que las temperaturas darán una cierta tregua hasta el domingo, cuando sí se produzca la caída definitiva y el primer aviso de lo que ya se empieza a denominar como el anticipo del invierno.

¿Cuándo llueve y hace frío en Madrid?

Madrid se prepara para un fin de semana muy complicado. Al menos eso es lo que indican las predicciones realizadas por los expertos, en especial de la Agencia Estatal de Meteorología. Todas ellas concuerdan en que las lluvias y las tormentas regresan a toda la Comunidad. Y las temperaturas, aunque bajan, se quedarán en torno a los 15 grados de máximas, por lo que se podrían considerar templadas.

La situación se empezará a torcer a partir de la tarde de este viernes, ya que después de un inicio de la jornada con cielos encapotados, alternando con algunos claros, será poco después cuando estas nubes den lugar a lluvias débiles con hasta 6 litros por metro cuadrado. Estas llegarán primero en el norte para ir extendiéndose por toda la región.

En algunos de estos casos, las precipitaciones serán en forma de chubascos y tormentas. Las zonas más afectadas serán puntos de la sierra como Cercedilla o Rascafría. Estas precipitaciones remitirán durante el sábado, cuando tomará protagonismo el frío con mínimas de 4 grados en zonas como Alcalá de Henares, Navalcarnero o Madrid capital donde las mínimas caerán hasta los 4 grados.

En cotas altas de la Sierra no se descartan algunos chubascos con heladas débiles dispersas en las cumbres. Pero esta situación será especialmente difícil el domingo, cuando se producirá el desplome absoluto de los termómetros con mínimas de 2 grados generalizadas por toda la comunidad. Eso sí, algunas máximas sí llegarán hasta los 17 grados. Y de nuevo se volverán a esperar heladas débiles en cotas altas.