Detenidas cinco personas por robar en un restaurante chino en San Blas: secuestraron al encargado y a su familia

Las armas y enseres de los detenidos en San Blas. Policía Nacional

Cinco personas han sido detenidas por robar en un restaurante chino en San Blas y secuestrar al encargado y a su familia. Las víctimas, un matrimonio y su hija, fueron abordadas con armas y un táser, agredidas y atadas mientras los asaltantes les exigían dinero. Uno de los sospechosos intentó huir en coche, llegando a intentar atropellar a un agente y disparándose su arma reglamentaria para detenerlo. A los detenidos se les acusa de detención ilegal, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y atentado contra la autoridad.

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a cinco personas que, tras robar en un restaurante de comida china del distrito madrileño de San Blas y llevarse a la fuerza del local a un compatriota en un coche, tenían retenidos y maniatados a otros tres familiares de esta víctima en su casa de Puente de Vallecas.



Fuentes policiales han informado de que tanto los cinco arrestados, que aún permanecen en dependencias policiales, como las cuatro víctimas, son de nacionalidad china, si bien las fuentes no han precisado si entre estas últimas hay algún menor.

Los hechos tuvieron lugar en una vivienda situada en la calle Rafael Fernández Hijicos, número 39.

Según la información preliminar, las víctimas —un matrimonio y su hija de unos 20 años— regresaban del restaurante en el que trabajan cuando fueron abordadas por entre tres y cinco personas que portaban armas y un dispositivo eléctrico tipo táser.

De acuerdo con el testimonio recogido por los agentes, uno de los asaltantes, identificado por llevar un tatuaje en la cara y un guante en la mano, habría golpeado y reducido al padre de familia, mientras otro utilizaba el táser contra la hija.

Posteriormente, las víctimas fueron atadas con bridas en brazos y piernas, y amordazadas con cinta americana, mientras los agresores les exigían dinero.

En el momento de la intervención policial, los agentes encontraron a las víctimas retenidas y con signos de haber sido agredidas. Uno de los sospechosos fue detenido en el lugar, aunque por el momento no ha trascendido su filiación ni se ha informado de posibles detenciones adicionales.

El vehículo familiar, un Citroën, también fue sustraído durante el asalto. La investigación continúa abierta para determinar el número total de implicados y el móvil exacto del suceso.

Los cinco detenidos están acusados de delitos de detención ilegal, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y atentado.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid explica en un comunicado que varias dotaciones policiales consiguieron interceptar a dos varones y detenerlos en el lugar.

Un tercer hombre se subió a un coche y emprendió la huida en dirección contraria y, a gran velocidad, intentó colisionar con un vehículo policial y trató de atropellar a otro de los agentes que logró esquivarlo e hizo uso de su arma reglamentaria.

Después de una persecución, el fugado se apeó del coche y momentos después fue detenido, tirando una pistola detonadora, una peluca y una linterna inmovilizadora eléctrica.

Mientras, los policías localizaron a una cuarta persona que también fue detenida y en cuyo vehículo se encontró a un varón maniatado con los ojos tapados.



Las pesquisas policiales condujeron a otros efectivos hasta el domicilio de la víctima, situado en el distrito de Puente de Vallecas, donde localizaron a tres personas maniatadas y fue detenido el quinto hombre.