Verónica, terapeuta en Madrid, desvela cuáles son las 4 señales que indican que tu hijo de 0 a 3 años tiene altas capacidades

Las claves nuevo Generado con IA Verónica Alonso, terapeuta ocupacional en Madrid, identifica cuatro señales que pueden indicar altas capacidades en niños de 0 a 3 años. Las señales incluyen: precocidad en el lenguaje, alta sensibilidad emocional, gran memoria y capacidad de concentración intensa en actividades de interés. Según la OMS, solo el 2% de la población infantil presenta altas capacidades, generalmente con un coeficiente intelectual superior a 130. Para confirmar altas capacidades, es necesario realizar test psicológicos específicos como la Escala de Inteligencia Wechsler o el Test de Matrices Progresivas de Raven.

Todos los padres, sin excepción, creen que su hijo es el más guapo, el más inteligente y, en definitiva, el mejor. Pero, obviamente, no es así: los hay más altos, más delgados, más fuertes... Porque la vida, al final, “cada niño es un mundo”. De hecho, hay un 2% que nacen con altas capacidades o, dicho de otra forma, son superdotados.

Por eso, Verónica Alonso, terapeuta ocupacional del centro de terapia infantil ‘Creare’, en Colmenar Viejo (Madrid), ha desvelado en Instagram cuáles son las cuatro señales que te indican que tu hijo de entre 0 y 3 años puede tener altas capacidades.

La primera, según ha revelado esta experta en neurodiversidad y desarrollo infantil, es que tu hijo va a ser “muy precoz en el lenguaje”. Tanto que “se pueda tener una conversación fácilmente y que se entienda perfectamente” cuando tenga dos años.

La segunda, es que son muy sensibles. “A nivel emocional son niños que se desbordan rapidísimo. Los describen muchas veces como ese bebé de alta demanda o como mínimo como un niño intenso. Le molesta las etiquetas, que le toques el pelo, los ruidos”.

La tercera es que tienen “muchísima memoria, muchísima”. “Se aprenden las canciones enseguida, recuerdan a personas, lugares y claro, con ese vocabulario tan extenso, te hacen saber (que tienen altas capacidades)”.

Y la cuarta, que son “capaces de concentrarse mucho en aquello que les interesa, sobre todo para lo bebés que son. Las familias describen muchas veces a estos peques como muy focus en un puzzle, en una construcción, en un dibujo, por ejemplo”.

Y finaliza: “¿Has observado estos signos en tu peque?”. Pues bien, si es así, tu hijo tendría un coeficiente intelecutal superior a 120, aunque el valor más aceptado para categorizar a una persona con altas capacidades suele ser de 130 o superior a esa cifra, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sólo el 2% de la población infantil tiene altas capacidades y, para corroborar que tu hijo es superdotado es necesario que haga una serie de test psicológicos como, por ejemplo, la ‘Escala de Inteligencia Wechsler', el ‘Test de Matrices Progresivas de Raven’, la ‘Escalas de Inteligencia Stanford-Binet' o el 'Test de Torrance de Pensamiento Creativo'.