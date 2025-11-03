Detenido un hombre de 29 años en Leganés tras violar a una joven por sumisión química: la encontraron desnuda en la calle

Un agente de la Policía Nacional. EP Jerez de la Frontera

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de una violación por sumisión química a una joven de tan solo 22 años en Leganés, según informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 17.30 horas del pasado sábado en un piso ubicado en la calle San Andrés, en la citada localidad.

Según relatan fuentes policiales a Madrid Total, un indicativo de la policía fue comisionado tras recibir un aviso de que había una mujer desnuda en plena calle.

Tras socorrerla, la mujer manifestó a los agentes que había sido agredida sexualmente por un hombre en una vivienda después de que este le suministrara diversas sustancias.

La Policía se personó en el domicilio que la mujer indicó. Allí, encontraron distintos tipos de drogas y las pertenencias de la mujer.

Por ello, los agentes detuvieron a este hombre de 29 años, de origen marroquí, como presunto autor de un delito de agresión sexual y lesiones.

Según relatan fuentes policiales, el presunto violador contaba con numerosos antecedentes penales.

Por otro lado, la víctima de esta agresión sexual fue trasladada al Hospital Severo Ochoa de Leganés, donde recibió atención médica.

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer qué sucedió en este domicilio ubicado en la calle San Andrés.