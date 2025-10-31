Vicente Vallés, acerca de su infancia en un barrio cuya renta media hoy es de 22.500€: "Los pobres vivíamos en chabolas"

Las claves nuevo Generado con IA Vicente Vallés, periodista de Antena 3, rememora su infancia en el humilde barrio de Vallecas, Madrid, donde vivía en una zona de chabolas. A pesar de su éxito actual, Vallés recuerda las dificultades económicas de su familia y el esfuerzo de sus padres para ofrecerle un futuro mejor. El periodista y escritor promueve su cuarta novela, "La caza del ejecutor", mientras reflexiona sobre sus orígenes y cómo estos han influido en su vida.

Madrid es una ciudad de contrastes. En un paseo de tan solo unos metros podemos pasar de la exuberancia de los barrios más ricos a la sencillez de los distritos más humildes. Y ese es muchas veces el camino que hacen algunas personas. Pasar de un extremo a otro casi sin darse cuenta, en función de la poca o la mucha suerte que hayan tenido.

Y es que a veces vemos un rostro conocido en la televisión y pensamos que siempre ha estado ahí, admirado por las masas y con una vida acomodada en cuanto a lo económico. Sin embargo, hay ocasiones en las que conociendo el origen de estos personajes descubrimos el camino correcto para conocer por qué se comportan de una determinada manera. Muchas veces somos el lugar del que venimos.

Algo así es lo que le sucede a uno de los periodistas más importantes de la actualidad. Se trata de Vicente Vallés. El presentador de los informativos de la noche de Antena 3 ha conseguido convertirse en uno de los rostros más reconocibles y respetados del universo de la información. Pero especialmente en estos tiempos en los que es inevitable hacerse viral si se es crítico con el Gobierno.

Sin duda alguna, el de Vicente Vallés es uno de esos casos. Sin embargo, el periodista de Atresmedia ha conseguido hacerse un hueco de importancia en el pensamiento público y hoy por hoy es una institución. No obstante, sus méritos no están solo en su labor como informador, sino que también ha ganado un gran protagonismo como escritor.

De hecho, actualmente se encuentra en la promoción de su cuarta novela, La caza del ejecutor. Una obra que refuerza su éxito después de más de 60 meses liderando el prime time informativo desde Antena 3. Un triunfo que parece fácil, pero que no lo ha sido. Y es que nada ha sido sencillo en la vida de Vicente Vallés, quien tiene unos orígenes de lo más humildes y que muchas personas desconocen.

¿Cuál es el origen de Vicente Vallés?

Vicente Vallés hace ya mucho tiempo que se consolidó como uno de los mejores periodistas de este país. Sin embargo, sus éxitos no se reducen solo a la pequeña pantalla, sino que también se extienden a la máquina de escribir. El afamado informador se encuentra en plena promoción de su cuarta novela, La caza del ejecutor. Y dentro de su ronda de entrevistas ha pasado por la Cadena COPE, donde ha tocado muchos palos.

Uno de ellos fue su infancia y sus orígenes, los cuales se remontan al humilde barrio de Vallecas, una de las zonas más pobres de Madrid históricamente y que actualmente tiene una renta media de 22.590 euros. Y es que a pesar de que ahora puede considerar que lo tiene todo, hace mucho no tenía casi de nada. De hecho, nació en una zona de chabolas donde vivía la población más humilde de la capital. Por ello, sus padres siempre tuvieron que vivir en el esfuerzo constante para que tuviera una educación en plena posguerra.

Como parte de esa entrevista, Alberto Herrera le enseñó a Vallés una foto de una calle de Vallecas que le recordó mucho a la zona del barrio dónde él vivía y que le hizo recordar el lugar tan humilde del que procedía. "Esa es una calle del barrio de Vallecas. Si no es exactamente en la que yo viví cuando era pequeño, se le parece mucho. Era en este tipo de calles, de chabolas, donde vivía la gente pobre de la época".

Y es que si en la actualidad Vallecas es uno de los barrios más humildes de Madrid, cuando Vicente era solo un niño esto se podría llevar hasta el extremo. Él creció allí junto a sus hermanos en una casa que había construido su abuelo "con sus propias manos" y con la colaboración de por otros vecinos. "Se ayudaban los unos a los otros. Muchas de esas casas surgieron de la nada, eran descampados que estaban en esa zona de Madrid".

Unas casas hechas a base de barro que hoy en día ya no existen, pero que se han quedado grabadas en la memoria de un Vicente Vallés que se emociona al hablar de ello. "Es una zona que tengo en mi recuerdo de niño". Sin ir más lejos, le evoca al cariño que le daban sus padres, quienes hicieron todo lo posible por darle un futuro a pesar de tener "muchas dificultades económicas".

Por ejemplo, su madre, Loli, era modista y trabajaba "muchas horas", aunque lo hacía en un entorno muy cuidado. "Tuvo la suerte de trabajar con familias que la cuidaron mucho, que la trataron muy bien y eso le ayudó a prosperar". Por contra, su padre, fallecido hace unos meses, fue siempre un trabajador incansable que intentó sacar a su familia hacia delante.

"Como era propio de la época, era pluriempleado para poder salir adelante. Era tornero, aunque esa profesión la ejerció poco tiempo. Luego trabajó en una empresa que se dedicaba a hacer pruebas con las torres de tendido eléctrico. Fue cantante de orquesta, era parte del pluriempleo que tenía en aquella época. Había necesidades en mi casa y en la de muchísima gente, los años de la posguerra fueron difíciles para mucha gente, para mis padres también".