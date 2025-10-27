Las noches infernales de Usera: el mapa de los bares y 'afters' con peleas continuas que hacen "la vida imposible" a los vecinos

Los vecinos de diversas calles de Usera están hartos. Denuncian que una serie de bares funcionan como 'afters' y provocan "continuos ruidos que hacen que sea imposible conciliar el sueño". Para colmo, en la puerta de estos negocios se producen peleas entre los asistentes, muchos de ellos bajo los efectos de alcohol y drogas.

Por ello, los vecinos de Usera han pedido en las juntas que el distrito se convierta en Zona de Protección Acústica Especial.

Según la web del Ayuntamiento, en las zonas registradas en esta categoría se delimitan las áreas acústicas en las que se incumplen los objetivos de calidad acústica y se exige el desarrollo de planes zonales específicos que permitan alcanzar los objetivos que faciliten la ausencia de esos ruidos.

Una pelea a la salida de una discoteca en Usera

Pero lo cierto es que el problema de los ruidos en varias calles de Usera no es nuevo y es especialmente complicado en verano cuando los vecinos tienen que dormir "con las ventanas abiertas" y escuchan los "ruidos constantes de los asistentes a los bares y a los 'afters'".

Además, un vecino cuenta que siempre se producen "peleas y reyertas" a la salida de los bares. Una de esas peleas multitudinarias se puede ver en el vídeo que acompaña a esta información.

En conversación con Madrid Total, distintos vecinos de Usera y plataformas vecinales señalan cuáles son los puntos "más ruidosos" del distrito, que, con el paso del tiempo, se han multiplicado.

"El bar de la calle Elisa número 15 no está insonorizado y produce muchísimo ruido. Si sales pronto por la mañana, ahí siguen. Tras una visita de la Policía, paró un poco el nivel de ruido, pero ahora están volviendo a la carga", cuenta una vecina.

Otro de los puntos "más ruidosos" de Usera se ubica en la calle Manuel Muñoz: "Este es de los peores. Se le impuso una multa de 60.001 € porque el pasado mes de agosto la Policía descubrió que, además de 'after', funcionaba como hostal ilegal y había gente durmiendo en colchones situados encima de las neveras".

Además, los vecinos destacan que este local "no tiene licencia para estar abierto durante toda la noche" y la clientela consume "alcohol y drogas" en la puerta.

En la calle Matilde Gayo hay un bar que genera "importantes problemas acústicos con karaokes en un local no

acondicionado para ese fin".

Al parecer, desde la Policía Municipal han explicado a los vecinos que este último local tiene "deficiencias en su documentación de accesibilidad y también en el tipo de licencia que tiene en comparación con la actividad real que se realiza".

Otro local que los vecinos definen como "conflictivo" es el que se ubica en la calle de Ferroviarios número 65: "Es un karaoke que frecuenta la población china en el que hemos visto de todo y genera muchísimo ruido".

Los vecinos de Usera explican que, en general, las calles del distrito "son estrechas" y las casas "muy bajas", lo que aumenta "la sensación de ruido".

Cuenta que los viernes y los sábados por la noche hay una media de tres a cuatro patrullas de la Policía para todo el distrito "que reciben unos 30 avisos".

"Nosotros llevamos a los plenos del distrito y a las reuniones de seguridad con la Policía todas estas cuestiones, pero lo cierto es que el problema de los ruidos en las calles lo llevamos sufriendo desde hace muchos años. Necesitamos soluciones urgentes para un problema que también lo es", apostilla una vecina.