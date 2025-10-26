Llega la primera gran ola de frío a Madrid: el invierno se adelanta con mínimas de hasta 3ºC en todos estos municipios

El calendario avanza de manera inexorable y aunque no nos demos cuenta, la realidad es que ya hemos consumido el primer mes de una nueva estación. Aunque las temperaturas hayan respetado en la mayoría de lugares de España, el otoño es una evidencia que en las últimas fechas ha estado más presente que nunca en zonas como Madrid.

Y es que la capital de España, como buena parte del país, se encuentra inmersa en un pequeño temporal de lluvias, tal y como se ha podido percibir durante el pasado fin de semana, con ida y venida de precipitaciones, sobre todo en municipios de la sierra. Sin embargo, esto no es lo peor, ya que otro gran cambio de tiempo se aproxima.

Así lo avisa la AEMET, la cual advierte a todos los madrileños del giro inesperado que van a dar los termómetros. Un cambio por sorpresa sobre todo por la brusquedad con la que se va a producir. Y es que en muchos municipios de la comunidad van a caer en picado hasta alcanzar mínimas que bien recuerdan a lo más profundo del invierno.

Así que sí, llega a Madrid la que podría ser considerada la primera ola de frío de la temporada con temperaturas que se van a desplomar muy por debajo de los 10 grados. Una situación que va a ser especialmente complicada en los municipios de la sierra, donde los mercurios se van a desplomar obligando a sus habitantes a sacar todo el arsenal invernal, quizás antes de lo esperado.

La situación de frío generalizada va a contrastar con las precipitaciones. Y es que después de un fin de semana pasado por agua, lo cierto es que el inicio de la siguiente no se va a producir en las mismas circunstancias. No hay previstas lluvias para este lunes, aunque sí para las jornadas venideras. En resumidas cuentas, una semana sumamente complicada.

¿Dónde y cuándo va a hacer frío la próxima semana?

La Comunidad de Madrid se enfrenta a días más que difíciles. Sobre todo en aquellos municipios donde el frío va a golpear con una fuerza que seguramente nadie esperaba a estas alturas, al menos teniendo en cuenta el clima primaveral y casi veraniego que ha estado haciendo durante buena parte de las últimas semanas.

Está previsto que las lluvias hagan acto de presencia como ya ha sucedido durante este fin de semana. Pero especialmente en las jornadas de martes y miércoles, cuando las precipitaciones volverán a azotar con fuerza y de manera insistente. Sin embargo, no será lo que más preocupe a los madrileños, quienes estarán sobre todo más pendientes de los termómetros.

Y es que durante la próxima semana llega una gran corriente de frío que va a afectar tanto a la Comunidad de Madrid como a la capital. Una situación que va a generar un cambio radical en el tiempo, ya que el desplome de los mercurios va a ser muy pronunciado. Sobre todo en zonas de la sierra y en algunos municipios que van a ser especialmente castigados.

Esta caída de los termómetros va a ser acusada desde el lunes en grandes localidades como la capital, donde se esperan mínimas de solo 6 grados. Otros municipios como Aranjuez, Collado Villalba, Getafe o Navalcarnero se van a quedar en los 7. Aunque la situación será más complicada en Alcalá de Henares, donde las mínimas serán de 5 grados.

Sin embargo, el récord que tanto asusta en la Comunidad de Madrid se va a notar en pueblos del norte como La Cabrera, donde las mínimas tocarán los 3 grados, y Rascafría, que marcará el extremo más gélido descendiendo hasta los 2 grados. En muchos de estos municipios, las máximas no alcanzarán los 20 grados, quedándose en los 17 o 18. La Agencia Estatal de Meteorología confirma que el frío ya está aquí.