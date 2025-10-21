Los 15 pueblos de Madrid que se blindan contra la gripe aviar que obligó a sacrificar a medio millón de aves en Valdemoro

La Comunidad de Madrid ha confirmado dos nuevos focos de gripe aviar en la región, según informan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente. Nuevos brotes que surgen después del reciente foco que apareció en Valdemoro y que obligó al consistorio a sacrificar medio millón de aves.

El primero de los nuevos focos se ha detectado en Alcobendas, donde dos ocas silvestres fueron halladas muertas en el Parque Andalucía.

El segundo afecta a los municipios de Móstoles y Alcorcón, con la aparición de 23 ocas infectadas en el Parque El Soto y tres gansos silvestres en el Parque Mayarí.

Desde la Consejería de Medio Ambiente han precisado que los brotes no han alcanzado explotaciones con aves de corral, pero se han activado medidas de prevención y control que estarán vigentes durante los próximos treinta días.

Estas medidas se aplicarán no solo en las zonas afectadas, sino también en los municipios de Leganés, Fuenlabrada, Boadilla del Monte, Arroyomolinos, Brunete, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Moraleja de Enmedio, Humanes de Madrid, Sevilla la Nueva, Pozuelo de Alarcón, Getafe y la zona suroeste de Madrid capital.

🚨 ATENCIÓN 🚨



Se ha detectado influenza aviar (H5N1) en aves silvestres 🦆 en un parque de #Alcorcón, según la resolución de la @ComunidadMadrid.



⚠️ No hay riesgo para la población, pero se recomienda seguir medidas preventivas.



Te contamos todo 🧵👇 pic.twitter.com/6TbItEtxOz — Salud Pública y Consumo (@AlcorconSalud) October 20, 2025

Entre las restricciones adoptadas se incluyen la prohibición de criar patos y gansos junto con otras especies de aves de corral, la suspensión temporal de la cría de aves al aire libre, la limitación de visitas a las instalaciones ganaderas y el control del suministro de agua para garantizar que no haya sido contaminado.

Fuentes regionales subrayan que el subtipo detectado, el H5N1, es el mismo que afecta actualmente a diversas zonas de Europa, aunque recuerdan que su capacidad zoonótica, es decir, la posibilidad de transmitirse a las personas, es muy baja.

La transmisión solo puede producirse por contacto directo con aves infectadas, sin que exista riesgo alguno en el consumo de carne de ave, huevos o productos derivados correctamente cocinados.

En caso de contagio, el cuadro clínico de la gripe aviar es similar a un síndrome gripal (congestión nasal, malestar general, mialgias, fiebre, tos y dolor de garganta), si bien el riesgo de padecer tras la exposición laboral una gripe aviar es "bajo".

Pese a todo, desde la Dirección General de Salud Pública han insistido en la recomendación a todos los trabajadores de explotaciones avícolas y porcinas de que se vacunen frente a la gripe estacional cada temporada, una instrucción remitida "a todas las explotaciones de la región con el fin de proteger a los trabajadores".

La Comunidad mantiene activo el seguimiento de la fauna silvestre en parques y humedales de la región, así como la vigilancia en explotaciones avícolas, con el objetivo de detectar de forma temprana cualquier posible expansión del virus.