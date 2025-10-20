Recolocados los sintecho de Barajas tras el cierre del centro de acogida de Almeida: "Queda la mafia que embala maletas"

La puerta 11 de llegadas de la T1, uno de los puntos donde se reunían los indigentes. Jesús Soler

Llegó el día. El centro de acogida de emergencia Pinar de San José, que abrió el Ayuntamiento de Madrid para alojar a los cientos de indigentes que pernoctaban en Barajas, ha cerrado sus puertas.

Fuentes municipales informan de que, pese al cierre, todos los usuarios han sido reubicados ya en otros centros y añaden que el recurso de emergencia Pinar de San José volverá a abrir sus puertas el próximo 23 de noviembre para albergar la Campaña del Frío.

Desde la apertura de este recurso el pasado 14 de julio y después de que Aena endureciera las condiciones para entrar en las terminales, los indigentes se fueron dispersando hasta que, a finales de julio, ya no quedó ninguno durmiendo en las instalaciones del Adolfo Suárez.

Ahora, tras el cierre del centro de acogida de emergencia Pinar de San José, los trabajadores de Barajas informan que los indigentes "no han vuelto" y que tan solo quedan "los falsos empleados que cobran a los pasajeros por embalar las maletas".

Según estas fuentes, estos falsos trabajadores se ubican especialmente "en el exterior de la terminal 1" y unos pocos "en la terminal 4".

Aun así, los trabajadores del Adolfo Suárez informan de que las medidas de acceso que implantó Aena para combatir la crisis de los indigentes "aún se mantienen": "Siguen pidiendo los documentos de viaje a los pasajeros y en llegadas piden que se justifique, se va a recoger a alguien".

De este modo, los trabajadores de Barajas valoran positivamente que la crisis de los indigentes del aeropuerto haya cambiado, ya que llevaban años pidiendo que se atajara el problema. En conversación con Madrid Total, varios trabajadores contaron que se llegaron a registrar "unos 500 indigentes" durmiendo en las terminales, algunos de ellos "con problemas mentales" e incluso "con conductas violentas".

"Una problemática dramática, dura y cruel"

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado, desde el Palacio de Cibeles, que el Ayuntamiento "haya tenido que afrontar en solitario una problemática dramática, dura y cruel como es el de las personas sin hogar".

"Lo hemos hecho sin la ayuda de Aena, que se desentendió en cuanto hubo un acuerdo y una foto entre su presidente y el alcalde de Madrid. Y el presidente de Aena dio la instrucción de desentenderse del acuerdo al que habíamos llegado", ha condenado.

Almeida ha reiterado que el Consistorio "no se iba a desentender de las personas sin hogar y, aunque fuera en solitario, se iba a afrontar esa responsabilidad".

"Es lo que hemos hecho a lo largo de estos meses y todos los usuarios de ese centro ya tienen la posibilidad de ser reubicados, como se les ha comunicado y, por tanto, ninguno va a quedar en situación de desprotección y desamparo", ha apostillado.

En el recurso de emergencia Pinar de San José no sólo se han cubierto sus necesidades básicas de alojamiento o manutención, sino que se ha llevado a cabo una intervención social individualizada con cada uno de los usuarios, ha recordado el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, con José Fernández.

Este apoyo ha permitido que "algunos usuarios hayan podido salir a una vida autónoma y aquellos que necesitan un acompañamiento profesional más prolongado para alcanzar esta autonomía han sido derivados a una plaza estable en centros de acogida de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar y otros recursos", ha indicado el Consistorio.