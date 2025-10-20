La Aemet avisa de lluvias y 'fenómenos cambiantes' con las temperaturas en Madrid: estas serán las zonas más afectadas

Las claves nuevo Generado con IA La AEMET pronostica lluvias débiles y dispersas en la Comunidad de Madrid, especialmente en áreas cercanas a la sierra. Las temperaturas en Madrid experimentarán "fenómenos cambiantes" con mínimas inusualmente altas para la temporada, alcanzando 15-16 grados en algunas zonas. A pesar de la amenaza de lluvias, no se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos en Madrid, manteniéndose un clima otoñal cálido.

Madrid se ha despertado una vez más con dudas en cuanto a la situación climatológica. Y es que ya van varios días en los que el cielo amenaza con lluvias que se terminan haciendo de rogar. Una situación bastante propia de estas fechas, cuando las precipitaciones aparecen y desaparecen como el Guadiana.

Municipios y puntos de la región en los que las nubes podrían descargar algo de su fiereza. Y otras zonas donde se esperan lluvias que nunca llegan. Y así van pasando las horas desde que muchos han amanecido con las calles mojadas hasta que se han hecho realidad los pequeños chubascos. De momento, la inestabilidad va a seguir reinando.

Por regla general, las próximas jornadas en toda la Comunidad de Madrid van a estar marcadas por la nubosidad y por algunas lluvias débiles. Así lo advierte la AEMET, que a su vez reconoce que no hay fenómenos peligrosos en el horizonte. Eso sí, no deberíamos olvidar los paraguas ya que en cualquier momento el cielo puede romper y descargar.

Esas nubes con las que ha abierto la jornada van a ir desapareciendo a medida que avanza el día, permitiendo la salida del sol, sobre todo en la capital. La situación será más adversa en los municipios cercanos a la sierra, donde las lluvias sí que podrían repetirse con más asiduidad, aunque en ningún momento dejando episodios peligrosos o preocupantes.

Lo que sí sorprende es lo que sucede con las temperaturas, las cuales van a sufrir 'fenómenos cambiantes', ya que a pesar de que cada vez vamos dando más pasos hacia el invierno, lo cierto es que las máximas no caen y las mínimas incluso pueden subir en algunos puntos, dejando un clima mucho más templado de lo que cabría esperar.

¿Cuándo y dónde va a llover?

La Agencia Estatal de Meteorología advierte: "Llegan lluvias". Sin embargo, estas no serán intensas ni tampoco generalizadas. "El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas dará lugar a precipitaciones en el oeste y norte de la Península en los próximos días". Y estas tendrán su pequeño impacto en la Comunidad de Madrid con chubascos dispersos más presentes a gran altitud.

Y es que a medida que vayamos ganando metros, también irá subiendo la probabilidad de encontrarnos con estas lluvias y que incluso estas tengan una mayor intensidad. Una aparición de precipitaciones que contrasta con lo que sucederá durante las próximas horas y días con las temperaturas, las cuales se alejan del invierno y nos conducen a un otoño cálido.

No se esperan grandes cambios en la zona de la sierra. Sin embargo, en el resto de la región sorprende una subida generalizada, sobre todo de las mínimas, las cuales pasarán ampliamente de los 10 grados, alcanzando los 15 y 16 en puntos como Getafe o Navalcarnero. Además, en la capital se situarán en torno a los 14 grados.

El conflicto llegará en la zona sur, donde las máximas sí que caen hasta quedarse en torno a los 22 y 23 grados en zonas como la capital o municipios como Collado Villalba, Getafe o Navalcarnero. Los vientos, sin mucha intensidad, harán que este clima no registre importantes cambios y se mantenga estable durante el inicio de toda la semana.