Rafa Zafra, médico madrileño, sobre lo que cobra en Alemania: "En España ganaba 1.400€ y aquí de camarero 3.200€ netos"

Uno de los grandes problemas que tiene España en estos momentos es la precariedad laboral. No solo por los altos niveles de desempleo, sino sobre todo por los bajos salarios que se han generalizado en toda la geografía nacional. Incluso en Madrid, donde históricamente la renta per cápita siempre ha sido una de las más altas.

Tanto es así que cada vez más españoles deciden hacer las maletas y poner rumbo a otros lugares. Así, países como Suiza, Noruega o Suecia se han convertido en los últimos años en los destinos ideales para estas personas que buscan trabajos mucho mejor remunerados, aportando en la mayoría de casos una gran preparación.

Muchas de estas personas después cuentan cómo han sido sus experiencias en el extranjero y evidencian las grandes diferencias que hay con España. A pesar de que dejar tu casa siempre es una decisión muy complicada, lo cierto es que las condiciones que suelen ofrecer en estos países siempre son mucho mejores que las que hay aquí.

Uno de estos casos tan llamativos es el que protagoniza Rafael Zafra, un médico que trabajaba en Madrid y que en vista de la situación que atraviesa su sector decidió marcharse y probar suerte en el extranjero. Concretamente en Alemania, donde ha encontrado una estabilidad que en España ni siquiera podía soñar.

Esto se debe a la diferencia que hay de salarios entre los dos países. De hecho, a pesar de que Rafa era médico en Madrid, en Alemania ha trabajado de camarero, ya que cobra tres veces más teniendo una mucha menor exigencia, sobre todo por la responsabilidad que conlleva la medicina. Tan llamativo es su caso que incluso lo ha contado en el programa de Y ahora Sonsoles.

¿Cuánto gana un camarero en Alemania?

España es un país que tiene muchas virtudes. Sin embargo, los defectos que tiene son realmente poderosos. Poco a poco, la vida se ha ido encareciendo hasta el punto de hacerse insostenible, ya que todo ha subido menos los salarios. Por esta cuestión, cada vez más españoles deciden hacer las maletas y lanzarse a probar suerte fuera de nuestras fronteras.

Se estima que cada mes unas 10.000 personas se marchan al extranjero para buscar una vida mejor y un nuevo trabajo. Alguno como Rafa lo hacen a países como Alemania, mucho más fuertes económicamente de lo que es España. Y es que las condiciones que ofrece la histórica locomotora de Europa nos dejan en evidencia.

Zafra es un médico graduado que al ver las condiciones laborales que había en nuestro país no dudó en marcharse buscando un futuro mejor. "A todo el mundo le gusta el dinero, pero a mí me pesaban las condiciones laborales en España", cuenta Rafa sobre aquellos médicos que en nuestro país consiguen un buen salario echando una infinidad de horas.

Tan duras son las condiciones que padecen en España que Rafa ni siquiera trabaja allí como personal sanitario, sino que lo hace de camarero en la ciudad de Berlín. "Yo terminé la carrera de Medicina el año pasado y viendo cómo estaba el panorama laboral en España para los médicos, decidí que el camino para mí era irme del país y buscar trabajo de lo que fuese fuera de España mientras convalidaba mi título de médico fuera".

Sin embargo, su sorpresa fue encontrarse con un salario de más del doble del que tenía en España después de media vida estudiando. "Lo que no esperaba era que fuese a ganar más dinero de camarero en Alemania que mis compañeros que se quedaron haciendo el MIR y trabajando de médicos 70 horas a la semana en España. En Alemania cobro 3.200 euros netos".

Unas cifras que contrastan y mucho con lo que hoy se puede ver en nuestro país. "El sueldo base de médico en Madrid son 1.400 euros para una jornada laboral normal, de 37,5 o 40 horas a la semana. Pero a eso habría que sumarle la jornada complementaria obligatoria que tenemos los médicos, de guardias. Es decir, que al final del mes se cobra más, pero son 65, 70 o 80 horas semanales".

Testimonios como el de Rafa se han hecho muy conocidos en los últimos tiempos. Tanto es así que en su caso cuenta con una gran comunidad de seguidores, acumulando casi 150.000 seguidores en espacios como TikTok.