Quino, el inversor madrileño que ha ganado 360.000€ en solo unos meses sin ir al banco: "Visitaba 2 o 3 pisos cada tarde"

Las claves nuevo Generado con IA Quino, un joven inversor madrileño, ha ganado 360.000€ en pocos meses sin recurrir a bancos, aprovechando el mercado inmobiliario. Visitó 111 pisos en Madrid y seleccionó uno para reformar y vender, logrando un margen de beneficio de 360.000€. El éxito de Quino se debe a la formación, trabajo constante, y la colaboración con inversores externos. Su estrategia incluye la técnica de 'house flipping', popular en Madrid, que implica reformas rápidas para reventa.

Dicen que Madrid es la ciudad de las oportunidades. Sin embargo, también se trata de una ciudad en la que es muy difícil destacar porque la competencia es más feroz que en cualquier otro entorno. Por ello, a veces no solo basta con el talento o con el esfuerzo, también hace falta algo de suerte como tuvo Quino.

Y es que en toda decisión acertada, tener un poco de suerte termina marcando la diferencia. Sobre todo en un entorno donde abundan los emprendedores y los grandes inversores como es Madrid. Y allí es donde este joven madrileño consiguió hacerse un hueco ganando cientos de miles de euros en muy pocos meses.

Concretamente, 360.000 euros gracias a una buena gestión con un movimiento inmobiliario. Aunque su verdadero éxito es haberlo conseguido sin tener la necesidad de recurrir a ningún banco para pedir un préstamo o similar.

Un caso que ha llamado la atención de todo el sector, pero que combina las máximas necesarias para llegar al éxito. Desde la buena formación hasta el trabajo diario pasando por el buen ojo para acertar con la financiación externa. Y es que Quino ha conseguido hacerse de oro sin ser él quien corra con todo el riesgo.

Además, su caso se ha desarrollado en el centro de Madrid, el entorno más competitivo posible. Su caso es un rara avis que desafía los límites de la lógica y que gracias a un movimiento perfecto ha conseguido mover más de un millón de euros.

Un joven se hace rico en Madrid

Su historia comienza en el año 2020 cuando tuvo que hacer frente a la venta de su empresa familiar. Para saber qué hacer después con el dinero y para poder moverse en el mundillo, decidió formarse en inversiones inmobiliarias. A su juicio, era la manera más segura y rentable de mover su capital.

Acto seguido, una vez tenía los conocimientos adquiridos, se dedicó a una tarea indispensable, pero en la que muy pocos invierten el tiempo necesario. Se pasó cuatro meses analizando el mercado inmobiliario de Madrid de manera detenida.

De hecho, puso tanto empeño en el proceso que llegó a visitar hasta 111 pisos, de los cuales seleccionó 72. Al inicio del proceso, todos ellos suponían una buena oportunidad. Sin embargo, después de pasar todos sus filtros, se redujo su disparo a un solo objetivo y ahí jugó todas sus cartas.

Se trataba de un piso cuyo precio de venta era de 715.000 euros con otros 20.000 euros adicionales en impuestos y otros gastos. Además, el inmueble fue sometido a una reforma de 105.000 euros. La inversión final fue de 840.000 euros.

Evidentemente, él no tenía todo este dinero. Sin embargo, su gran movimiento fue encontrar a una fuente de capital externa. Y él corrió con un 10% del riesgo, es decir, 84.000 euros. Su socio y él firmaron un acuerdo de cotitularidad y garantías contractuales y así pudo ejecutar la ambiciosa operación sin tener que pisar un solo banco.

Y el resultado le ha terminado dando la razón por completo, ya que aquel piso que en sus inicios costaba 715.000 euros tiene una previsión de venta actual de 1,2 millones de euros. De esta forma, el margen de beneficio previsto es de unos 360.000 euros.

Aunque ni el propio Quino tiene clara cuál es la verdadera clave de su éxito, ya que piensa que se reparte entre varios frentes, la constancia siempre ha estado detrás de cada decisión: "Visitaba dos o tres pisos cada tarde, después del trabajo. La clave está en la persistencia y en aprender de los 'no', porque si fuera fácil no estaríamos aquí".

Además, también destaca la presencia de la ayuda externa, siempre necesaria. "Sin mi captación y trabajo no hay oportunidad, y sin el capital del inversor tampoco hay inversión. La fórmula es el equipo". Uno de los secretos de su éxito ha estado en el house flipping.

Esta es una técnica que, según afirman medios como El Confidencial Digital, se practica en más de un 30% de las operaciones que se hacen en el centro de Madrid. Implica la incorporación de financiación externa o la firma de acuerdos de cotitularidad.

Muchos inversores que están empezando arrancan con una apuesta de menos de 100.000€ de capital. Sin embargo, consiguen tener éxito apostando por la creatividad financiera y por los intermediarios fiables. "El truco es mantener viva la relación con el socio, con feedback y transparencia constante".