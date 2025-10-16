El Lavapiés que se desvanece: un cineasta cuenta cómo la 'turistificación' ha cambiado "un pueblito en el centro de Madrid"

El cineasta madrileño Marcos Zaván ha elegido el barrio de Lavapiés como protagonista de su nuevo documental titulado Del susurro del tiempo, un proyecto que este director define como "contemplativo" sobre un barrio que está experimentando un "proceso de cambio y 'turistificación'".

Según cuenta el cineasta en conversación telefónica con Madrid Total, este documental comenzó a rodarse "en 2018", momento en el que Zaván vivía en Lavapiés y quiso filmar la realidad social de un barrio que ha visto cambiar y evolucionar desde hace nada menos que 25 años.

"Lavapiés está cambiando. Por eso, me daba cierta pena que no quedara ningún documento del barrio en el que yo había vivido. Le di muchas vueltas al formato que se le podía dar a un documental que mostrara las diferentes capas de Lavapiés y me decidí por un proceso conjunto con los vecinos para hacer un retrato colectivo", explica.

Esta fue la semilla de Del susurro del tiempo. Marcos Zaván explica que, para él, Lavapiés era casi como "un pueblito dentro del centro de Madrid" con un "tejido social importante, un fuerte activismo y una gran vida de barrio".

"Me di cuenta de que esas realidades estaban desapareciendo de manera cada vez más acelerada. Se está dando un proceso de 'turistificación' que ha hecho que muchos vecinos hayan sido expulsados de Lavapiés", apunta.

El cineasta detalla que la "transformación social de los barrios es inevitable": "Después de la pandemia, volvieron las dinámicas relacionadas con la 'turistificación' que se habían paralizado. Donde había un centro social, apareció un supermercado de una cadena o donde había una tienda de bicis, se construyó un piso turístico".

Esta realidad no es exclusiva de Lavapiés. Para Marcos Zaván, que está sucediendo en este barrio es parecido a lo que pasó hace unos años "en Chueca", sobre todo, relacionado con problemas como la delincuencia, los robos o el tráfico de drogas.

"En paralelo al citado proceso de 'turistificación', los problemas sociales que hay en Lavapiés también se han incrementado. Las drogas que han aparecido en los últimos años son muy agresivas y generan un tremendo malestar a muchos vecinos que, por desgracia, se terminan marchando, al igual que pasó en Chueca", explica.

De hecho, Marcos Zaván apunta a que "los narcopisos" casi siempre "okupados" son algo relativamente nuevo, que ha llegado con los procesos previamente descritos.

Otro factor decisivo para que Lavapiés haya experimentado esa "oleada turistificadora y grenficadora" ha sido su "buena ubicación", ya que está situado "cerca del centro de Madrid y de la estación de Atocha".

Con todos estos elementos en mente, Del susurro del tiempo ofrece una visión colectiva y profundamente humana del multicultural barrio de Lavapiés.

Zaván ha realizado el proyecto en estrecha colaboración con los propios vecinos. Su convocatoria abierta reunió a más de 150 personas de diferentes edades, profesiones y orígenes con edades entre los 18 y los 75 años, lo que da una visión muy amplia del barrio

Estos participantes se convierten en el corazón de la película y representan la rica diversidad de un barrio que también se caracteriza por su dinámica intercultural.

La película se construye a partir de una estructura cronológica circular que recorre simultáneamente las 24 horas del día y los 12 meses del año, lo que permite explorar los ritmos cotidianos del barrio.

El resultado es este documental que no solo explora las vivencias de los habitantes de Lavapiés, sino también su entorno, su arquitectura y los procesos sociales que dan forma a este espacio urbano.

La película se estrena este jueves el 16 de octubre en los Cines Embajadores, donde permanecerá en cartel.