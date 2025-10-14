Una semana del derrumbe de Hileras donde murieron 4 personas: obra parada, fachada inestable y obreros de baja

El altar que han hecho los vecinos a los 4 fallecidos en el derrumbe y la fachada del edificio de la calle de las Hileras número 4. Jesús Soler

Una semana después del derrumbe que sacudió la calle Hileras en pleno centro de Madrid, el barrio empieza a recobrar poco a poco su pulso. Los vecinos y comerciantes tratan de volver a la rutina tras unos días de incertidumbre y nerviosismo que definen como "complicados".

Fue el pasado martes 7 de octubre, hacia las 13:00 horas, cuando los siete forjados del quinto piso del número 4 se desprendieron hacia abajo, creando un efecto dominó en el resto de plantas que sepultó a un total de cuatro personas que perdieron la vida.

Ahora, la calle de las Hileras permanece cortada a la altura del número 4 y fuentes policiales informan de que la situación en el interior de la obra es "de total inseguridad".

Se derrumba un edificio en obras en el centro de Madrid: hay tres heridos y cuatro desaparecidos

"Los obreros van a apuntalar la fachada, que aún es inestable. Hasta que no se asegure bien, no se puede saber cuándo se va a iniciar el desescombro. Nadie puede estar justo debajo de la caída del muro interior", relatan estas fuentes. Este mismo lunes, de hecho, los primeros trabajos de apuntalado ya eran visibles para los transeuntes.

Por eso, la obra se encuentra ahora mismo totalmente paralizada y, según informa uno de los obreros que estaba trabajando en Hileras 4 el día del derrumbe, él y sus compañeros han sido derivados a otras obras.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Por otro lado, personal de la obra asegura que aún hay hasta "4 metros de escombros" y confirma que el perímetro es "inestable".

Estas fuentes detallan que a varios obreros que estaban el pasado martes trabajando y conocían a los fallecidos se les ha concedido la baja por depresión, ya que, al parecer, se encuentran afectados después del suceso.

Al preguntar al personal de la obra sobre cuál pudo ser el motivo del derrumbe, apuntan a una "concatenación de factores", pero detallan que se pudo deber a haber modificado "vigas maestras" o a una "acumulación de peso" en el quinto piso.

No obstante, será la investigación en manos de la Policía Municipal de Madrid la que determine cuáles fueron las causas exactas del derrumbe.

🔴 El derrumbe en el edificio de calle Hileras, el pleno centro de Madrid, se sintió como un terremoto en los pisos de al lado



En solo unos minutos, las seis plantas del inmueble se vinieron abajo, llevándose la vida de cuatro personas



🎥 @carmenserna y @jesussolfer pic.twitter.com/oDhf78LBuJ — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 8, 2025

Mientras tanto, los vecinos y los comercios de la calle de las Hileras retoman poco a poco la rutina después de unos días que todos califican como "delicados y complicados".

De hecho, han improvisado un pequeño altar con flores y varias velas en homenaje a los tres obreros fallecidos llamados Moussa Dambele, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, y Laura, la arquitecta del proyecto.

Derrumbe a la hora de la comida

Según relató uno de los obreros a Madrid Total, el suceso se produjo "a la hora del bocadillo": "Algunos nos libramos del derrumbe porque, segundos antes, habíamos salido a tomar nuestro bocadillo de media mañana".

Este trabajador contó que él y sus compañeros sienten que han "vuelto a nacer" gracias a esos 'segundos de oro': "Como acabábamos de salir a comer, la obra estaba en ese momento mucho más vacía. Si hubiera sucedido minutos antes, habría muerto más gente".

Por desgracia, nada se pudo hacer por las cuatro personas que quedaron en el edificio. Alrededor de las 22:20 horas del pasado martes, los servicios de rescate conseguían recuperar dos de los cuerpos sin vida.

Unas horas después, entre las 2:00 y las 3:00 horas de la madrugada del miércoles, los bomberos lograron localizar los otros dos cadáveres entre los cascotes del edificio.

El interior del edicio tras el derrumbe.

Según confirmó el directivo de Guardia de los Bomberos de Madrid, Miguel Seguí, el derrumbe provocó nada menos que tres metros de escombros entre los que aparecieron los cuerpos sin vida.

El responsable de los bomberos explicó que el derrumbe podría estar relacionado con alguna práctica propia de este tipo de trabajos, como la reducción de cargas, la eliminación de tabiquerías o la eliminación de alguna zona de pendiente sobre el forjado para eliminar el peso. Así era el edificio derrumbado en la calle de las Hileras de Madrid en el que han muerto cuatro personas

También precisó que en la zona centro de Madrid es "muy difícil" acopiar material de construcción, por lo que es habitual hacerlo en la cubierta y puede que justo en este caso haya tocado una zona sensible.

Sobre el lugar en el que se encontraban las víctimas, Seguí señaló que los responsables de la obra habían comunicado que un trabajador estaba en las plantas superiores; una mujer, en la oficina técnica, que había ido al aseo en ese momento, y otros dos trabajadores en la planta del sótano, lo que coincidió con la secuencia en la que han encontrado los cuerpos.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que una de las hipótesis que se están barajando como causa del derrumbe ocurrido este martes en el edificio en el número 4 de la Calle Hileras, en Ópera, es el "material apilado en la sexta planta".