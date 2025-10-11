Paga 160.000 euros por un piso en este barrio de Madrid y alucina con lo que se encuentra: "¿Quién va a querer vivir aquí?"
Este joven sondeó el mercado con la intención de hallar una vivienda por debajo de este precio y los resultados encontrados superan todos los límites.
Es de sobra conocido por todos que Madrid se ha convertido en una ciudad imposible para buscar un piso o una casa. Hace unos años se miraba con recelo a grandes urbes como Londres o París. Sin embargo, ahora todos los expertos indican que en poco tiempo la capital les competirá en precios.
Por ello, encontrar una buena oportunidad se ha convertido en una tarea imposible. Aunque los hay que no pierden la esperanza y que se proponen hallar esa 'ganga' que se esconde en un mercado tensionado a niveles históricos.
Uno de esos casos lo ha protagonizado el creador de contenido Álvaro Barco. Experto en la materia y conocedor de cómo se encuentra el mercado madrileño, se ha propuesto encontrar una vivienda en uno de los barrios más castizos de Madrid.
Sin embargo, realiza su búsqueda con una particularidad: pagando 160.000 euros. Y es que la idea era sondear qué oportunidades se presentaban invirtiendo esta cantidad cerrada. Y lo cierto es que los resultados le han generado una gran sorpresa, pero claramente negativa.
El barrio que ha elegido es Usera. Y las opciones que se ha encontrado en las diferentes ofertas de venta que ha encontrado iban desde "pasillos con habitaciones" hasta "sótanos" más propios de un zulo que de una vivienda. Eso sin contar aquellas viviendas que no estaban 'okupadas', el problema más grave y también más habitual de los que se ha encontrado.
La triste realidad de la vivienda en Madrid
La crítica situación del mercado inmobiliario en Madrid no es nueva. Seguramente, casi todas las personas que viven en la capital saben a qué se enfrentan cuando sondean si se puede comprar o alquilar una vivienda sin invertir una fortuna en ello.
No obstante, es difícil percibir esta realidad plenamente si no miramos directamente como si buscáramos una oportunidad. Algo que ha probado el creador de contenido Álvaro Barco, dispuesto a pagar 160.000 euros por una propiedad en el barrio madrileño de Usera.
Sin embargo, lo que no esperaba era encontrarse con una situación tan dramática. Y es que asegura que el resultado de su búsqueda es para "alucinar". "Vamos a ver qué piso te puedes comprar en Usera por menos de 160.000 euros". Alguno sí, pero la situación es dramática.
Barco sabe que su cifra no es muy elevada, pero también explica que en el caso de que compremos una vivienda por este importe, será necesario tener un buen montante ahorrado: "Recuerda que para comprarte un piso de ese precio, tienes que tener más o menos ahorrados 50.000 euros".
Y explica para qué son: "Para el 20% de entrada y los gastos, y tener una nómina de 1.800 euros netos al mes que se traducen en unos 28.000 o 30.000 euros brutos anuales". No solo necesitamos ahorrar, sino también un sueldo que hoy en día en España no es tan fácil de hallar en ciertos entornos.
Incluso aunque no paguemos un gran importe, las barreras iniciales ya suponen un impedimento muy grande. Además, como después muestra, tampoco hay mucho donde elegir. De primeras, solo encuentra unas 30 posibilidades de compra y muchas de ellas con un grave problema.
"Primero 'okupado', segundo 'okupado', tercero no lo pone, pero también está 'okupado'". Es alarmante, pero todas las propiedades en venta que se encuentran cuentan con 'okupas'. Solo así se consigue rebajar los precios. Y continúa: "Cuarto 'okupado', quinto 'okupado'. 'okupado', 'okupado'...".
Cansado de encontrar pisos con 'okupas', Barco se queda con los pisos que sí podría comprar y ahí se encuentra de verdad con la precariedad que registra el mercado. "Este... vais a alucinar. Es literalmente un sótano con una ventanita aquí y ya está, a vivir aquí en un garaje".
Esto, que parecía un caso aislado, es la tónica habitual en cuanto se pone a buscar más en profundidad. "Este os va a gustar. Ya veréis. Literalmente, otro sótano bajo interior, la única ventana que hay es la puerta que da a un patio".
Pero lo que sí es un rara avis son aquellos que ofrecen varias habitaciones, los cuales siguen siendo un auténtico timo y una verdadera decepción para aquellos que buscan de verdad. "Dos habitaciones y mirad cómo es la habitación". Y se indigna al comprobar cómo es el espacio, que en realidad no es más que otra trampa del mercado.
"Esto no es una habitación, es un pasillo con una cama". Con este enfado sigue buscando y desechando más viviendas que en realidad están okupadas hasta encontrar otro caso digno de estudio. "Vais a alucinar. Os va a seducir en cuanto la veáis".
Y es que ya no solo tenemos viviendas 'okupadas' y sin espacio, sino que también hay inmuebles en condiciones infrahumanas y en los que ni siquiera se puede entrar a vivir: "¿Quién quiere vivir aquí?", se pregunta mientras muestra una vivienda con las paredes desconchadas y, de nuevo, una ventana por la que ni siquiera entra un rayo de luz.
@alvaro95barco EL FINAL TE DEJARÁ EN SHOCK. Está búsqueda de piso en Usera asusta al miedo. ¿Por qué he puesto el límite en 160.000 euros? Porque, más o menos, es el máximo que podría permitirse alguien con una nómina de 1.700-1.800 euros limpios mensuales (28.000-30.000 euros), un salario que incluso en Madrid es complicado de encontrar. Porque, a priori, no deberías gastarte más del 30-35% de tu nómina en la hipoteca si quieres obtenerla. Todo ello, contando con unos ahorros de casi 50.000 euros para hacer frente a la entrada y gastos. Como veis, solo hay pisos ocupados, algún que otro sótano o garaje reconvertido a algo que llaman vivienda sin serlo o pisos no aptos para vivir en ellos. Es evidente que existe un desequilibrio entre oferta y demanda, pero… ¿dónde está el límite de lo ético y lo moral? ¿Normalizaremos las habitaciones a 100.000 euros? #usera #pisosmadrid #alquilermadrid ♬ sonido original - alvaro95barco
Así es cómo termina su sondeo, ya que la siguiente opción excede ese precio inicial. Se trata de una "una entreplanta exterior sin ascensor por 163.000 euros". El resultado es que es imposible adquirir nada en Usera por ese precio.
Aunque a última hora muestra los dos últimos anuncios que analiza y que le hacen casi perder la cabeza. Se trata dos viviendas para echarse a temblar. "Bonus track porque en realidad sí que os podéis comprar algo por más o menos 100.000 euros que son estas dos habitaciones".
En primer lugar muestra un habitáculo de 19 metros cuadrados por 96.500 euros. Y en segundo, otro de 23 metros cuadrados por 98.500 euros. Dos estancias en las que no se puede vivir, pero que nos costarían casi 100.000 euros. Precios desorbitados en un mercado insultante.