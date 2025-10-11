El infierno de Ainhoa, la niña de 8 años a la que violaban su padre y sus compañeros de piso: "Viven entre drogas y alcohol"

Los tres fueron fueron detenidos tras los abusos reiterados en una casa de Usera. Arte EE

"Ainhoa lleva sus 8 años de vida viviendo en un infierno y rodeada de alcohol y de drogas. Estaba claro que iba a suceder una desgracia tarde o temprano, pero esto ha sido una desgracia". Esa "desgracia" que relata una vecina de la calle de los Monederos, en Usera, es la violación reiterada a una niña de 8 años por parte de su padre y dos de sus compañeros de piso.

Un suceso que ha dejado a todos los vecinos del inmueble devastados: "Pablo y Marisa llevan viviendo en el bajo unos 10 años y, durante todo ese tiempo, su vida ha sido un desastre. Todo el día bebiendo, abusando de sustancias estupefacientes y realquilando las habitaciones al primero que pasa".

Según explican, esta pareja, de origen boliviano, vive "en un piso con un alquiler social de la SAREB".

"Pablo trabaja en un taller pintando coches, pero va cuando quiere. El dinero les viene de lo que sacan a gente de la calle a la que dejan dormir en la casa", cuenta una vecina que les conoce desde hace años.

Por desgracia, narran que Ainhoa lleva "toda su vida viendo ese descontrol". "Entre los vecinos hemos comentado muchas veces que los servicios sociales deberían hacerse cargo de ella", explican los vecinos cerca de la casa en la que han sucedido los abusos.

Las alarmas saltaron en este inmueble de la calle de los Monederos durante la mañana del pasado sábado 4 de octubre, cuando la Policía Nacional se personó en el inmueble.

"La Policía ha venido en muchas ocasiones a la casa por culpa de las fiestas que hacen casi a diario y el ruido, pero esta vez vimos a Pablo esposado y nos dimos cuenta de que algo pasaba", cuenta una vecina.

Según fuentes policiales, cuando Marisa volvió a casa ese día, encontró a la niña en un estado muy extraño.

Fue entonces cuando contactó con la sala CIMACC 091 de la Policía Nacional y dio un aviso de que su hija había sido violada por su padre y por otros dos hombres con los que convivía esta familia.

A su llegada, los agentes comprobaron que la agresión sexual era positiva y detuvieron a los tres hombres por un presunto delito de agresión sexual con penetración.

El padre es un hombre boliviano de 38 años con antecedentes penales y sus compañeros de piso son un ecuatoriano, también con antecedentes, y un joven colombiano de 24 años, sobre el que no constaban delitos previos.

Los agentes encontraron restos de sustancias estupefacientes en la habitación en la que se habían producido los abusos sexuales.

Una vez hechas todas las comprobaciones, la víctima fue trasladada al hospital 12 de Octubre junto a su madre para una mayor exploración tras haberse activado el protocolo por agresión sexual.

Los tres autores de estos hechos se encuentran en prisión.

Sobre este caso de abusos sexuales a menores, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, lo ha calificado de "verdaderamente doloroso y absolutamente repugnante".

Un suceso que "demuestra la importancia" de luchar contra la violencia sexual y tras el que insiste en "reclamar que el Partido Popular participe" en la mesa de trabajo impulsada por la Delegación del Gobierno para este asunto.



