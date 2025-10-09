La hora del bocadillo que evitó una masacre en el derrumbe del edificio de Ópera: "Acabábamos de parar de trabajar"

"Nada podía predecir lo que iba a pasar, todo pasó rápido y en unos pocos segundos. Algunos nos libramos del derrumbe porque, segundos antes, habíamos salido a tomar nuestro bocadillo de media mañana". Son las palabras de uno de los trabajadores de la obra de la calle de las Hileras, cuyos forjados se desprendieron desde el quinto piso, sepultando a un total de cuatro personas.

Este trabajador cuenta que han "vuelto a nacer" gracias a esos 'segundos de oro': "Como acabábamos de salir a comer, la obra estaba en ese momento mucho más vacía. Si hubiera sucedido minutos antes, habría muerto más gente".

Aun así, el balance de fallecidos que deja este derrumbe accidental es de cuatro: tres trabajadores llamados Moussa Dambele, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, y Laura, la arquitecta del proyecto.

Según una portavoz de Emergencias Madrid, los bomberos de Madrid se retiraron del edificio hacia las 13.00 horas del miércoles, 24 horas después del suceso.

Ahora, serán los técnicos de Control de la Edificación los que decidan qué se hace con el edificio y si la obra para transformarlo en un hotel puede o no continuar.

Se derrumba un edificio en obras en el centro de Madrid: hay tres heridos y cuatro desaparecidos

Alrededor de las 22:20 horas del pasado martes, los servicios de rescate conseguían recuperar dos de los cuerpos sin vida.

Unas horas después, entre las 2:00 y las 3:00 horas de la madrugada del miércoles, los bomberos lograron localizar los otros dos cadáveres entre los cascotes del edificio.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Según confirmó el directivo de Guardia de los Bomberos de Madrid, Miguel Seguí, el derrumbe provocó nada menos que tres metros de escombros entre los que aparecieron los cuerpos sin vida.

Seguí contó que, en total, cedieron siete forjados con una altura de 50 metros, que provocaron una cantidad de escombros que en algunos lugares llegaron a los tres metros de altura.

Se derrumba un edificio en obras en pleno barrio de Ópera: hay varias personas heridas

Este bombero ha apuntado como causa del derrumbe a una "suma de factores" que ya se están investigando, aunque ha preferido no apuntar a ninguna causa en concreto, porque eso será trabajo de los investigadores.

Entre las posibles hipótesis, que Seguí ha precisado que se trata de "suposiciones", ya es la Policía la que tendrá que dilucidar.

El responsable de los bomberos ha explicado que el derrumbe podría estar relacionado con alguna práctica propia de este tipo de trabajos, como la reducción de cargas, la eliminación de tabiquerías o la eliminación de alguna zona de pendiente sobre el forjado para eliminar el peso.

También ha precisado que en la zona centro de Madrid es "muy difícil" acopiar material de construcción, por lo que es habitual hacerlo en la cubierta y puede que justo en este caso haya tocado una zona sensible.

Los alrededores del derrumbe del forjado de un edificio en la calle Hileras, acordonados . Efe

Sobre el lugar en el que se encontraban las víctimas, Seguí ha señalado que los responsables de la obra habían comunicado que un trabajador estaba en las plantas superiores; una mujer, en la oficina técnica, que había ido al aseo en ese momento, y otros dos trabajadores en la planta del sótano, lo que coincidió con la secuencia en la que han encontrado los cuerpos.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que una de las hipótesis que se están barajando como causa del derrumbe ocurrido este martes en el edificio en el número 4 de la Calle Hileras, en Ópera, es el "material apilado en la sexta planta".

Así lo ha trasladado en la comparecencia que ha tenido lugar este miércoles en el Palacio de Cibeles ante los medios de comunicación. "Todavía hay que determinar las causas, pero es obvio que había un material en la sexta planta que pudo influir en el colapso del edificio", ha declarado.

Se hará, como ha determinado el primer edil, con ayuda de la Policía Judicial y de los agentes de la Policía Municipal de Madrid, "al tratarse de un accidente o siniestro por causas laborales".

El regidor, además, ha transmitido sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales y ha agradecido la labor de la Policía Nacional y Municipal, bomberos y Samur por "su profesionalidad" gracias a la cual "pudieron minimizar las consecuencias".