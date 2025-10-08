Uno de los obreros del edificio derrumbado en Madrid: "Si llego a estar dos pasos hacia mi izquierda, me habría pillado"

Varios bomberos durante los trabajos de esta noche en las inmediaciones del edificio derrumbado. Europa Press

El derrumbe de un edificio de seis plantas que estaba en obras en la calle Hileras, número 4, cerca del barrio de Ópera, en pleno centro de la capital, ha causado tres heridos, uno de ellos grave, y cuatro fallecidos.

"Si llego a estar dos pasos hacia mi izquierda, me habría pillado todo el derrumbamiento, como les ha pasado a Dambéle, Alfa y Jorge, y a la arquitecta Laura, fue como si hubiera caído una bomba". Son las palabras de Doukara, uno de los obreros que estaba trabajando en la obra del edificio cuando se derrumbó.

Doukara, originario de Mauritania, cuenta que, después del derrumbe, tan sólo veía "una gran nube de polvo": "Cuando mis compañeros y yo pudimos ver qué había pasado, lo vimos todo lleno de escombros y sabíamos que, por lo que había pasado, había compañeros sepultados".

Según explicaba el martes el capataz de la obra, la arquitecta del proyecto, Laura, de unos 30 años, se hallaba en un baño de la primera planta, donde estaban ubicadas las oficinas.

Los otros tres fallecidos son Dambéle, Alfa y Jorge, originarios de Malí, Guinea y Ecuador, de entre 30 y 50 años, todos ellos empleados de la empresa constructora ANKA.

Los bomberos concluyen el rescate de las víctimas del edificio derrumbado en Madrid

Dos se encontraban en los baños del sótano y el tercero en la última planta del edificio, de seis alturas, en el momento del siniestro.

Los bomberos han dado por finalizadas en la madrugada de este miércoles las labores de rescate en el edificio después de recuperar los cuerpos sin vida de las dos últimas personas que permanecían desaparecidas.

Según han informado a Efe fuentes de Emergencias Madrid, en el lugar del accidente permanece únicamente un retén preventivo de bomberos.

El balance del siniestro es de cuatro fallecidos y tres heridos por el colapso parcial del forjado interior del edificio en obras.

Testimonios de los vecinos

"Hemos oído un ruido enorme y luego ha empezado a salir polvo, con un olor raro, como a quemado", relataba este martes a Efe una dependienta de una tienda cercana, mientras que, a su alrededor, comerciantes y vecinos miraban incrédulos hacia el edificio, envuelto en una nube gris.

Desde una ventana cercana, Álvaro ha observado el despliegue de vehículos de emergencia: "Al principio no le he dado importancia al ruido pero de repente han llegado más de una decena de camiones de bomberos y ambulancias. Ahí me he dado cuenta de que algo grave había pasado".

La calle Hileras, entre la Puerta del Sol y Ópera, se ha llenado en pocos minutos de vecinos que querían volver a sus casas, dueños de coches atrapados tras el cordón policial y curiosos que intentaban entender qué ocurría.