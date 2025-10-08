Moussa Dembele, el obrero de Mali con 5 hijos aficionado al fútbol y a TikTok que murió en el derrumbe de Ópera

Veinticuatro horas después del derrumbamiento de los forjados de parte del edificio de la calle de las Hileras número 4, que sepultó a cuatro trabajadores ocasionándoles la muerte, el barrio retoma poco a poco la normalidad mientras algunas personas se acercan al lugar del siniestro.

Entre ellas están los familiares de Moussa Dembele uno de los cuatro fallecidos en el derrumbe que se encontraba trabajando en el interior del edificio cuando se produjo el efecto dominó desde el quinto piso.

Junto a sus familiares, también han acudido al lugar sus compañeros de trabajo que, aunque no quieren hacer declaraciones a los medios de comunicación, recuerdan a Moussa.

Este ciudadano de Mali, de 40 años, deja cinco hijos y, según cuenta un compañero suyo, había llegado a España "hacía dos años".

También cuenta que era un gran admirador del Real Madrid y aficionado a subir vídeos en su cuenta de TikTok, donde tiene más de 2.000 seguidores.

Se derrumba un edificio en obras en el centro de Madrid: hay tres heridos y cuatro desaparecidos

Mientras observan desde la distancia el edificio en el que estaban trabajando, los compañeros y los familiares de Moussa ven en sus móviles sus vídeos de TikTok, donde aparece en su día a día luciendo camisetas de diferentes equipos de fútbol.

Moussa es uno de los tres obreros que fallecieron tras el derrumbe que se produjo este martes hacia las 13.00 horas en un edificio que se estaba remodelando para convertirse en un hotel.

Los otros dos obreros fallecidos son Alfa y Jorge, originarios de Guinea y Ecuador, de entre 30 y 50 años.

La cuarta víctima mortal de este suceso es Laura R.S., jefa de producción de la obra que llevaba trabajando en la empresa Rehbilita cuatro años.

Hipótesis del derrumbamiento

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que una de las hipótesis que se están barajando como causa del derrumbe ocurrido este martes en el edificio en el número 4 de la Calle Hileras, en Ópera, es el "material apilado en la sexta planta".

Así lo ha trasladado en la comparecencia que ha tenido lugar este miércoles en el Palacio de Cibeles ante los medios de comunicación. "Todavía hay que determinar las causas, pero es obvio que había un material en la sexta planta que pudo influir en el colapso del edificio", ha declarado.

Por ahora, ya se ha iniciado el procedimiento judicial y la investigación corresponde al juez, que determinará las causas concretas y el origen de este incidente que ha dejado a cuatro personas fallecidas -Laura, Moussa, Alfa y Jorge- y otros tres heridos leves.

Se hará, como ha determinado el primer edil, con ayuda de la Policía Judicial y de los agentes de la Policía Municipal de Madrid, "al tratarse de un accidente o siniestro por causas laborales".

El regidor, además, ha transmitido sus condolencias a los familiares de las víctimas mortales y ha agradecido la labor de la Policía Nacional y Municipal, bomberos y Samur por "su profesionalidad" gracias a la cual "pudieron minimizar las consecuencias".

"Cayeron 50 metros de los 200 metros que tenía la sexta planta. Si hubieran caído los 200 metros hubieran podido alcanzar hasta las 40 personas que en ese momento estaban trabajando dentro del edificio", ha añadido.

Alrededor de las 22.20 horas de este pasado martes, los servicios de rescate conseguían recuperar dos cuerpos sin vida. Entre las 2.00 horas y las 3.00 horas de la madrugada del miércoles, los bomberos lograron localizar otros dos cadáveres entre los cascotes del edificio.

"El edificio tenía cierta inestabilidad y tuvieron que trabajar con testigos colocados en el edificio que garantizaran que la estructura no se pudiera venir abajo", ha explicado el alcalde, que ha resaltado la labor de los cuerpos trabajando en el lugar como de "admirable" y "heroica".

Los bomberos contaron con la colaboración de Policía Municipal y de Policía Nacional, especialmente con la Unidad Canina de esta última, que determinaron aquellos lugares donde los bomberos debían buscar con carácter preferente. "La tarea fue especialmente penosa. La mayor parte tuvieron que hacerla prácticamente de forma manual para poder llegar a los lugares donde se encontraron los fallecidos"