Se derrumba un edificio en obras en Ópera para convertirlo en hotel: diez heridos y cuatro desaparecidos

Bomberos de Madrid y Policía local trabajando en la calle Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras. José Verdugo El Español

El derrumbe de un edificio de seis plantas que estaba en obras en la calle de Hileras, número 6, cerca del barrio de Ópera, en pleno centro de la capital, ha causado diez heridos, uno de ellos grave, y cuatro desaparecidos. En estos momentos se trabaja en comprobar si había más obreros dentro o fuera del edificio.

En total, once dotaciones de Bomberos de Madrid están trabajando para tratar de sostener el inmueble, que ha desatado el caos en el centro de la capital pasadas las 13.00 horas, y paliar los daños, según ha informado Emergencias Madrid.

Los obreros han sido desplazados al hospital por el SAMUR_PC. Uno de ellos con una fractura en pierna; los otros dos con contusiones leves. Dos UVIS y tres ambulancias trabajan en coordinación con el Samur - Protección Civil.

Efectivos trabajando en el derrumbe. José Verdugo El Español

Policía Local de Madrid trabaja por la zona con drones, con la Sección de Apoyo Aéreo y Sección Canina, y agentes de Policía Nacional están colaborando.

Según informan, parte del edificio se ha desplomado tras el derrumbe de varios forjados. La fachada del edificio está intacta, los escombros han caído hacia el interior

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

Los vecinos no pueden acceder a sus viviendas ni a la calle porque la zona está acordonada hasta la espera de ver si aguanta parte del edificio.

Se trata de un edificio en obras que llevaba mucho tiempo vacío y cerrado. No había causado problemas hasta ahora. Solo disponía para su uso de un pequeño aparcamiento que utilizaban los vecinos de la zona.

Derrumbe en un edificio de la calle Hileras en Ópera.

La empresa constructora Rehbilita es la encargada de su reforma integral. El destino era convertirlo en un hotel de cuatro estrellas, como se señala en su propia página web.

Tal y como especifican, se estaban encargando de su rehabilitación integral y consolidación estructural, la reestructuración de los garajes. Según las trabajadoras del local de al lado, llevaba seis meses en obras.

Fuentes cercanas afirman que llevaban menos de un mes de trabajos. Al parecer se encontraban poniendo losas en el suelo y el peso ha provocado el derrumbe.

Ayuso se ha desplazado a esta hora al lugar para conocero la situación de este suceso con los responsables de los servicios de Emergencias del puesto de mando que se ha habilitado junto al inmueble siniestrado.

También se han acercado hasta el lugar la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sigue pendiente desde Londres del derrumbe del edificio.

Estamos pendientes del derrumbe parcial de varios forjados en un edificio en obras en la calle Hileras.



Trabajan en la zona 11 dotaciones de @BomberosMad, asegurando el edificio y buscando posibles desaparecidos, junto a equipos de @SAMUR_PC, @policiademadrid y @policia.… — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 7, 2025

El primer edil se encuentra en Londres desde ayer participando en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative sobre retos locales.

Testimonios de los vecinos

"Hemos oído un ruido enorme y luego ha empezado a salir polvo, con un olor raro, como a quemado", ha relatado a Efe una dependienta de una tienda cercana, mientras que, a su alrededor, comerciantes y vecinos miraban incrédulos hacia el edificio, envuelto en una nube gris.

Desde una ventana cercana, Álvaro ha observado el despliegue de vehículos de emergencia: "Al principio no le he dado importancia al ruido pero de repente han llegado más de una decena de camiones de bomberos y ambulancias. Ahí me he dado cuenta de que algo grave había pasado".

La calle de las Hileras, entre la Puerta del Sol y Ópera, se ha llenado en pocos minutos de vecinos que querían volver a sus casas, dueños de coches atrapados tras el cordón policial y curiosos que intentaban entender qué ocurría.

Algunos clientes, incluso, se han quedado sin poder acceder a los restaurantes donde tenían reserva.