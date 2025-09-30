La maldición del bar de Rivas donde han robado 8 veces en un año: "El día del apagón tuvimos que quedarnos a dormir"

El momento en el que roban el bar Limonche y cómo dejaron la máquina de cambio. Cedidas

Roberto y Sara, los propietarios del bar Limonche de Rivas-Vaciamadrid, están hartos. En el periodo de un año, han sufrido nada menos que 8 robos en su negocio. No son los únicos afectados, ya que los atracos también han sucedido en otros negocios de la zona, pero ellos están tan cansados que se plantean "marcharse".

El último robo: el pasado martes 16 de septiembre. Además, los ladrones siempre usan la técnica del 'alcantarillazo', es decir, tras arrancar una tapa de alcantarilla del suelo, revientan los cristales para poder entrar al bar.

Desde el Ayuntamiento de Rivas informan de que la alcaldesa ha estado en contacto con los propietarios y que pedirán una orden de alejamiento contra los ladrones en estos casos.

Estas fuentes municipales añaden que, tras la Junta Local de Seguridad, se han incorporado 7 policías locales más, a los que se sumarán 14 este mismo año y se ha reforzado con 47 agentes el puesto de la Guardia Civil.

Pero Roberto y Sara están muy cansados. Los propietarios del bar Limonche explican a Madrid Total que el bar abrió sus puertas en el año 2002, hace "23 años": "fue uno de los primeros bares de esta zona de Rivas".

"Cogí las riendas del negocio en 2017. Cuando tienes un bar, sabes que, por desgracia, estás expuesto a que te roben, pero lo que está pasando ahora es una barbaridad", relata Roberto.

Cuenta que, en el periodo de un año, han tenido "ocho robos": "El primero fue en noviembre, el segundo en diciembre, otro en enero, dos en mayo, otros dos en junio y julio y el último en septiembre".

"Hubo dos casos en los que la diferencia entre un robo y otro fue de tan solo dos días. Lo peor de todo es que muchas veces no se llevan nada", lamenta.

Sara y Roberto relatan que tienen varios sistemas de seguridad como "un fotosensor, cámaras, detector de vibración en los cristales" e incluso un "generador de humo antirrobo" que se ha activado en repetidas ocasiones.

Esta pareja relata que los ladrones nunca se han podido llevar "el cajón de cobro", ya que "está anclado al suelo y a la pared" y es imposible de arrancar, pero sí lo han roto "y lo han inutilizado".

"Se han llevado el bote del cambio para las máquinas tragaperras, que son cantidades ridículas. Tras uno de los robos, la Guardia Civil nos devolvió el bote con todo el dinero que lo habían encontrado", explican.

Los ladrones no se andan con rodeos: tras arrancar "la tapa de una alcantarilla", rompen el cristal y se meten al interior del bar.

En una ocasión, uno de ellos lo hizo "con tanta violencia", que "embistió el cristal con el cuerpo", lo rompió y dejó "un enorme charco de sangre".

"Le detuvieron porque necesitó atención médica. Pero este individuo robó después un coche, que también dejó lleno de sangre", lamentan.

Por desgracia, ellos no son los únicos afectados, pero sí regentan el negocio que más robos ha sufrido: "Hay otro bar cercano que han robado unas cinco veces, también han entrado en una cafetería, una autoescuela, una inmobiliaria y varios coches".

Roberto cuenta que, tras esta oleada de robos, se personaron "el concejal de Seguridad y la concejala de Desarrollo Económico",

"Nos dijeron que deberíamos poner rejas, que supone un gasto tremendo. Estamos hablando de una oleada de robos, un problema de seguridad en Rivas, no de nuestro negocio", apunta Sara.

Detallan que se sienten "tan inseguros" que "la noche del apagón" se quedaron "a dormir dentro del bar" para evitar "cualquier posible robo".

Los dueños del bar cuentan que no han notado "un incremento de seguridad" en la zona, a pesar de que, a raíz de tantos robos, "sería necesario".

Por todo ello, Sara y Roberto han tomado una difícil decisión: "Creemos que nos vamos a ir, estamos muy cansados de tener que lidiar con esto".

"Trabajamos muy duro para que nos pasen estas cosas, que te destrozan el negocio que llevamos con mucho esfuerzo, así que creemos que la solución va a ser que nos marchemos", apostilla.