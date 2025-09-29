Aparatoso accidente en la M-607: un muerto y una mujer herida tras una colisión frontal entre dos vehículos

El Summa 112 y la Guardia Civil en la M-607. 112 Comunidad de Madrid

Tragedia en la M-607 km. Un hombre ha fallecido y una mujer ha resultado herida en el kilómetro 38 de esta carretera tras el choque frontal entre dos turismos a las 11.10 horas de la mañana de este lunes.

Según informa un portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid, a la llegada del Summa, el hombre, de 59 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria, ya que presentaba politraumatismos tras el impacto.

Tras ser rescatado por los bomberos, los sanitarios han tratado de reanimarle, pero finalmente han tenido que confirmar su fallecimiento.

Choque frontal entre dos turismos,



📍 M-607 km. 38 (salida) Colmenar Viejo.#SUMMA112 confirma el fallecimiento de uno de los conductores. Los #BomberosCM rescatan su cuerpo del interior coche.



La otra conductora sufre heridas potencialmente graves.



Investiga @guardiacivil pic.twitter.com/Fl8g5kEJM8 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 29, 2025

La otra víctima de este accidente es una mujer de 45 años que presentaba probable fractura de muñeca y también contusión abdominal.

La Guardia Civil de Tráfico se encarga de las investigaciones en torno a lo ocurrido. La vía quedó cortada para la atención médica a los heridos. El Summa la trasladó en estado potencialmente grave al Hospital La Paz.

Accidente en Ciudad Lineal

Los servicios de emergencia madrileños informaron recientemente de otro trágico accidente, esta vez, en Ciudad Lineal.

Un joven de unos 30 años falleció tras perder el control de una moto de alquiler y chocar contra dos vehículos.

Así lo confirmó una portavoz de Emergencias Madrid, que informó de que el suceso tuvo lugar hacia las 11.45 horas del pasado martes.

La colisión le ocasionó múltiples traumatismos severos, por lo que entró en parada cardiorrespiratoria.

A su llegada, los sanitarios de Samur estuvieron practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 40 minutos, pero finalmente tuvieron que confirmar el fallecimiento del joven.

Durante los trabajos de los sanitarios, la Policía Municipal de Madrid cortó un tramo de la calle para facilitar el trabajo de Samur y ahora investigan lo ocurrido en este accidente mortal.