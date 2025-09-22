Yolanda (hostelera) no se corta sobre los emprendedores de Madrid: "La gente no se atreve a dar el paso"

La reactivación demográfica rural es ya una prioridad política y económica en la Comunidad de Madrid. En 2025 la región ha destinado más de 4,5 millones de euros a combatir la despoblación, con incentivos dirigidos a municipios de menos de 2.500 habitantes.

Esto incluye ayudas para emprendedores, formación y deducciones fiscales de hasta 1.000 euros en el IRPF para autónomos que se instalen en zonas despobladas. Desde 2019, los pequeños municipios incluidos en estos planes han experimentado un crecimiento poblacional del 13%, según datos oficiales.

En paralelo, la mejora de las infraestructuras digitales facilita la viabilidad del teletrabajo en áreas rurales. El despliegue de fibra óptica en Guadalajara permite que más del 95% de pueblos y pedanías dispongan ya de acceso a internet de alta velocidad, y el Plan Nacional UNICO prevé que en 2025 todos los municipios de más de 100 habitantes y la mayoría de los de menos contarán con conexión.

Además, el coste de la vivienda en territorios como el Alto Tajo es sensiblemente inferior al de la capital: es posible encontrar casas por debajo de 20.000 euros en portales rurales, lo que modifica las ecuaciones económicas de quienes buscan emprender fuera de la ciudad.

"Yo soy madrileña y como otras gentes que están en todas las capitales, a veces necesitas una conexión en naturaleza, una vida un poco más 'slow,' conectarte con otros y contigo misma", dice Yolanda Temprado, que contó su experiencia en Madrid Trabaja.

Hostel rural

Decidida a iniciar un proyecto hostelero en Villanueva de Alcorón, en el Alto Tajo, explica que la elección respondió tanto a vínculos familiares con la zona como al deseo de una vida distinta: "Ya había conexiones por familia con el Alto Tajo y decidí que este era el sitio para comenzar y para hacer un nuevo proyecto".

El relato de Yolanda combina oportunidades y advertencias. Entre las ventajas sitúa la calidad de vida, la autonomía y la posibilidad de conciliar: el día a día, afirma, "es mucho más placentero y hay más posibilidades de elegir cómo disfrutas tu tiempo".

Señala además que la digitalización convierte estos territorios en escenarios propicios para nómadas digitales y teletrabajadores: "En todos los pueblos del territorio ya hay fibra óptica. Somos un territorio muy bueno para teletrabajar y para los nómadas digitales." Y subraya la cercanía a servicios y conexiones: "Estamos muy cerca de Madrid, a menos de 2 horas de un aeropuerto internacional".

No oculta, en cambio, los retos: burocracia, la integración en la vida local y la exigencia de implicación real. "La mayoría quizá no se atreve a dar el paso, la dichosa zona de confort… cuando en realidad estos territorios tienen muchas posibilidades", reflexiona.

Responsabilid

Y advierte sobre la responsabilidad del emprendimiento rural: "El trabajo bien hecho siempre lleva responsabilidad estés donde estés, quizás cierto estrés si no lo tienes organizado… pero el día a día es mucho más placentero".

Las experiencias de emprendedoras como Yolanda ya sirven de reclamo para iniciativas públicas y privadas que promueven turismo, restauración y artesanía en el Alto Tajo. Proyectos que, combinados con incentivos fiscales y acceso digital, apuntan a transformar la despoblación en una oportunidad de repoblación activa. "Animo a todo el que quiera hacer lo mismo", concluye Yolanda, invitando a quien busque un cambio a comprobar por sí mismo las posibilidades de los pueblos.