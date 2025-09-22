Las violentas fiestas de Moralzarzal: una violación, una paliza a un joven y allanamientos de chalets

Una imagen de la agresión y una de vallas en uno de los chalets. Cedidas

Triste final para las fiestas patronales de Moralzarzal que se celebran entre el 18 y el 23 de septiembre. Durante el fin de semana, se ha producido una presunta agresión sexual a una joven, un joven fue atendido tras ser sacado a golpes de un autobús y varias personas ebrias usaron vallas para trepar y entrar en los jardines de algunos chalets.

Según indican fuentes del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Moralzarzal, sobre la presunta agresión sexual es "un asunto que está en manos de la Guardia Civil".

"La persona fue atendida en el punto seguro-violeta que se monta cada año. La auxilió el personal especializado de la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM, a la que pertenece el municipio", explican estas fuentes.

Pelea autobús

Añaden que se "siguió todo el protocolo de atención establecido previamente con corrección" para atender a la joven.

Por otro lado, sobre la paliza a un joven, explican que fue "atendido con heridas leves en el servicio de urgencias de nuestro Centro de Salud".

"También es un asunto que se encuentra en manos de la Guardia Civil y, por supuesto, desde el consistorio, condenamos cualquier tipo de violencia", apuntan fuentes municipales.

Sobre el tema de la seguridad en las fiestas, desde el Ayuntamiento recalcan que se ha trabajado "durante muchas semanas previas con reuniones de la Junta de Seguridad Local".

"Se ha reforzado el servicio de Policía Local, Protección Civil, se colabora con Guardia Civil y se monta el habitual punto seguro-violeta e incluso con seguridad privada en espacios muy concurridos. A las fiestas de Moralzarzal acuden decenas de miles de personas y son fiestas seguras. Situaciones como esta no son habituales", apostillan desde el Ayuntamiento.

A estos dos casos hay que sumar las denuncias de varios vecinos que cuentan a través de sus redes sociales que varias personas usaron las vallas para entrar en los jardines de algunos chalets.

"Usaban vallas para entrar en los jardines con riesgo de que los mordieran los perros y encima cometen un delito de allanamiento de morada. ¿Dónde estaban anoche los responsables de proteger nuestras casas?", se preguntaba un vecino a través de redes sociales.

Ante estos incidentes, los partidos políticos de la oposición han publicado cartas en redes sociales, condenando cualquier tipo de violencia y mostrando solidaridad con la joven que ha sufrido la agresión sexual.

"La violencia machista es una lacra que no podemos tolerar. Tenemos que conseguir unas fiestas seguras para todas y, si se produce cualquier agresión, que las víctimas sepan, que como pueblo las acompañamos todas a una", publican desde Moralzarzal en Común.