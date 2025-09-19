Un hombre secuestrado al que habían torturado logra escapar pidiendo ayuda con servilletas: "Como vuelva me mata"

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que había secuestrado a otro en un piso de Puente de Vallecas y le había sometido a torturas tras pedirle dinero.

Según fuentes policiales, este macabro suceso tuvo lugar en el número 24 de la calle Enrique Velasco.

El motivo del secuestro: una empresa ubicada en Portugal. David, de 38 años, había viajado al citado país para firmar una serie de papeles que no entendía y lo situaban como administrador principal de esa sociedad.

La Policía sospecha que la actividad de la citada empresa podría ser ilícita, es decir, una sociedad pantalla con el objetivo de blanquear dinero o que estuviera vinculada con alguna actividad ilícita.

Tras firmar los papeles, David, que posteriormente terminaría secuestrado, recibió "una prima" de 10.000 euros y desde la empresa le prometieron un sueldo de 400 euros al mes, por estar en Madrid sin dar palo al gua, pero seguir figurando como administrador legal de la empresa portuguesa y ejercer de supuesto testaferro

En este negocio supuestamente ilícito también estaba Younes: un español de origen magrebí, de 33 años, con antecedentes por tráfico de drogas y asaltos, con un perfil violento, y que es amigo de David desde hace cinco años. La amistad se rompió cuando supo que David había sacado más dinero que él por firmar como administrador de la empresa, de modo que Younes le secuestró en su casa.

Le tuvo retenido en una habitación donde lo vigilaba con cámaras, le quitó el móvil, le amenazó de muerte y lo torturó, según fuentes policiales, "pegándole con un puño americano y una defensa para que le entregara el dinero". Sin embargo, David lo había malgastado todo, motivo por el que terminó durmiendo en la calle antes de ser secuestrado por Younes.

Younes le encontró y le dijo que le acogía en su casa, ya que les unía una amistad, pero su intención era otra: mantenerle encerrado en un cuarto y torturarle exigiéndole el dinero. Le agredió con una defensa y con un puño americano, provocándole varias heridas en el cuerpo y en la cara.

Para acabar con su cautiverio, David comenzó a escribir mensajes en servilletas que logró darle a un vecino, tirándoselas a través de una ventana. Este hombre no dudó en dar la voz de alarma ante lo que estaba sucediendo porque también había escuchado a la víctima pedir ayuda.

La Brigada Judicial de la Policía Nacional se desplazó hasta el lugar y se comunicó con David por una ventana. Según fuentes policiales, el cautivo fue tajante cuando pidió ayuda: "Como vuelva me mata".

Con ayuda de los bomberos, la Policía echó abajo la puerta y se lo llevaron al hospital, ya que presentaba distintas lesiones por las torturas que había recibido. A continuación, comprobaron el historial de David, "con antecedentes" y "conocido por consumir sustancias", de forma que empezaron a tirar del hijo para aclarar qué intereses había detrás de este secuestro.

Posteriormente, se detuvo a Younes cuando regresó al domicilio y se le acusa de los delitos de detención ilegal, lesiones y torturas, y tenencia de armas prohibidas, ya que en el domicilio se encontraron una defensa extensible, una navaja mariposa, un puño americano, incluso un tirachinas.

Por tales hechos, Younes se encuentra ahora en prisión provisional. Por su parte, David, español de 38 años, ya ha recibido el alta médica y ha vuelto a casa de sus padres donde se ha encerrado para tratar de dejar atrás esta pesadilla.