Dos detenidos, uno de ellos menor, por cometer atracos a punta de pistola en comercios de Villa de Vallecas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones por atracar establecimientos comerciales con arma de fuego, según informan desde la Jefatura Superior de Madrid a través de una nota de prensa.

Accedían a comercios de Villa de Vallecas en horario de apertura y camuflaban su aspecto físico con gorra, mascarilla y ropa de abrigo inadecuada para la época del año.

Actuaban siempre de la misma manera, mientras uno portaba el arma y amenazaba a los empleados, el otro se apoderaba del dinero recaudado en la caja registradora.

Tras la entrada y registro en la vivienda de uno de los autores, se incautó el arma de fuego, así como mochilas y ropas usadas en la comisión de los hechos.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de agosto, cuando los agentes recibieron la denuncia de tres establecimientos comerciales que habían sido asaltados con arma de fuego exigiendo la recaudación.

Estos dos hombres accedían a los locales cuando se encontraban abiertos al público, exhibiendo un arma de fuego e intentando camuflar su aspecto físico, cubriendo su rostro con una gorra y mascarilla, o bien, utilizando ropa de abrigo poco adecuada para el clima actual.

En uno de los establecimientos, agredieron al trabajador con la culata del arma, golpeándole hasta en dos ocasiones fuertemente en la cabeza para sustraer el dinero recaudado, apoderándose del efectivo que se encontraba en el interior de la caja registradora, además de la cartera del empleado.

En otra ocasión, no dudaron en exhibir el arma mientras amenazaban a los trabajadores y les proferían insultos, llegando incluso a obligarlos a tumbarse en el suelo, mientras sustraían el dinero para posteriormente huir a la carrera por la vía pública.

Avanzadas las pesquisas, los agentes lograron identificar a estos dos hombres, finalizando la investigación a finales del mes de agosto con la entrada y registro en el domicilio de uno de los autores.

En su interior se localizaron tanto el arma de fuego utilizada en los atracos, como las mochilas y ropas usadas por los mismos en la comisión de los delitos.

Por todos estos hechos ambos varones, uno de ellos menor, fueron detenidos como presuntos responsables de tres delitos de robo con violencia e intimidación, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial y de la fiscalía de menores respectivamente, decretándose el inmediato ingreso en prisión del mayor de edad.