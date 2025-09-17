Las bandas juveniles cada vez más violentas y con menores: suben un 8,6% los delitos por cuchilladas y navajazos

La detención de uno de los Trinitarios del coro 'TJ Green' de Torrejón de Ardoz. Policía Nacional

La Fiscalía de Madrid avisa en la Memoria del 2024 de un incremento del 8,6% de los delitos de lesiones en toda la Comunidad. En el 2023, se registraron un total de 2.679 delitos de esta naturaleza, mientras que en 2024 la cifra asciende a 2.910.

Un tipo de delito en el que, según se recoge en el citado informe de la Fiscalía al que ha tenido acceso Madrid Total, están implicados "menores relacionados con bandas juveniles, pues continúan los enfrentamientos entre ellas, siendo frecuente el uso de armas".

De hecho, en la Memoria del año 2023, la Fiscalía ya alertó de un aumento de la delincuencia vinculada con bandas juveniles.

Además, ya detallaron que se trata de un tipo de delincuencia difícil de medir, ya que existe una importante 'cifra negra' de delitos que no se denuncian, debido a las características de actuación secreta y violenta de estas bandas y también al miedo y temor de las víctimas a sufrir represalias.

Por ello, la Fiscalía Provincial creó en octubre de 2023 la sección de Criminalidad Organizada y Delincuencia Grave que comenzó a funcionar el 30 de enero de 2024.

Dicha sección extiende su competencia a los procedimientos por delitos cometidos por grupos criminales no atribuidos a otras especialidades, así como los delitos cometidos en el seno de grupos organizados violentos de carácter juvenil, representando estos últimos el 78% del trabajo de la Sección.

Para localizar a estos grupos juveniles violentos, la sección de Criminalidad Organizada trabaja en estrecha colaboración con la Brigada Provincial de Información (BPI) de la Brigada Provincial de Policía Judicial (BPPJ) de Madrid, el grupo que suele hacerse cargo de las investigaciones relacionadas con bandas juveniles.

De las 69 causas del año 2024 relacionadas con Crimen Organizado y Delincuencia Grave, 55 están relacionadas con las dos principales bandas violentas que operan en la Comunidad de Madrid: Los Trinitarios y los Dominican Don't Play (DDP).

El resto de las 15 causas vinculadas al Crimen Organizado y Delincuencia Grave, versan sobre la comisión de delitos contra el patrimonio en el seno de organizaciones/grupos criminales, como delitos de estafas (en su modalidad online y presencial), delitos de falsedad, delitos de robos con violencia y delitos de hurto.

Por la propia naturaleza de los delitos de este tipo, los investigados suelen estar en situación de prisión provisional, siendo la media de 50 presos preventivos.

Según la Memoria de la Fiscalía, de las 33 personas acusadas de pertenecer a bandas juveniles violentas, 15 pertenecían a los DDP, 17 a los Trinitarios y uno a los Latin King.

Lo cierto es que a lo largo de 2024 hubo diversos altercados relacionados con la guerra entre los Trinitarios y los DDP.

Uno de los incidentes más graves tuvo lugar a principios de julio, cuando un menor de origen peruano, vestido con sudadera oscura y pantalones cortos, entró en una pizzería de Delicias con una escopeta recortada y descerrajó dos tiros contra unos Trinitarios de la banda rival.

Posteriormente, este joven fue detenido por la Policía Nacional acusado de un delito de lesiones con arma de fuego.