La noche de pasión en el hotel Santo Domingo que acabó en puñaladas: la mujer se hizo la muerta para poder escapar

El cuchillo con el que Iris apuñaló a Miller. E.E.

La que iba a ser una noche de viernes romántica en el corazón de Madrid entre una pareja que llevaba dos años conociéndose, se convirtió, en cuestión de unas horas, en un baño de sangre propio de una película de terror.

Los hechos se produjeron durante la mañana del sábado 2 de septiembre de 2023 y, ahora, dos años después, el brutal intento de asesinato de Miller E. V. G. a manos de su expareja, Iris C. S., que se juzga este jueves en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según se recoge en el atestado policial y en el escrito de la Fiscalía de Madrid a los que ha tenido acceso Madrid Total, la pareja implicada en este suceso llevaba dos años de relación, pero aún no convivían juntos.

Miller, nacida en Colombia en 1977, se encontraba en España en situación irregular. Por su parte, Iris tenía 32 años en el momento del suceso y no constaban antecedentes penales sobre él.

La pareja acudió el 1 de septiembre al céntrico hotel Santo Domingo, a muy pocos metros de la Gran Vía madrileña.

Se les asignó la habitación 102 de la primera planta. La noche transcurrió sin incidentes, manteniendo ambos relaciones sexuales consentidas, sin que nada hiciera presagiar lo que sucedió al día siguiente cuando se levantaron.

Por la mañana, hacia las 11:20 horas, aprovechando que Miller se había metido en el baño para ducharse, Iris sacó de su bolso el sueldo en metálico que él acababa de cobrar. Una cantidad entre 800 y 900 euros.

Miller se dio cuenta de inmediato de que su dinero había desaparecido, ya que vio su cartera fuera del bolso.

Ella le recriminó a Iris el robo, ya que encontró su sueldo en el bolsillo del pantalón de la que entonces era su pareja.

El hotel Santo Domingo, en el centro de Madrid. Madrid Film Office

Cuando Miller se sentó en la cama para vestirse, Iris se abalanzó sobre ella por detrás, portando en una de sus manos un cuchillo de cocina de aproximadamente 27 centímetros de longitud total y 15 centímetros de hoja.

Le asestó una primera cuchillada por la espalda, a nivel torácico superior del pulmón izquierdo, con claro ánimo de acabar con su vida.

“¿Qué haces? ¡Para! ¡Por favor, no me mates!”, dijo Miller cuando vio a Iris portando el cuchillo.

Pero Iris fue a por ella de manera salvaje. Le propinó una docena de cuchilladas mientras le tapaba la boca para que no gritara.

Miller trató de arrebatarle el cuchillo, parando con sus manos las cuchilladas que le lanzaba, sufriendo múltiples cortes en ambas muñecas, manos y antebrazos.

La víctima trató de escapar de la habitación, pero su presunto asesino se lo impidió. Fue entonces cuando la llevó al baño, donde la empujó bruscamente hacia la bañera, haciéndola caer en su interior, y la golpeó en el ojo izquierdo, en las cervicales y en el hombro.

En ese momento, Iris pensó que Miller estaba muerta y salió a la habitación, pero ella estaba fingiendo. Fue entonces cuando ella logró salir de la habitación, totalmente desnuda, y pidió ayuda.

El agresor arrojó el cuchillo que había utilizado detrás de la nevera ubicada bajo la mesa de escritorio, pero la Policía lo encontró y lo pudo intervenir.

Una docena de puñaladas

Miller recibió puñaladas y tuvo lesiones por las que tuvo que ser atendida quirúrgicamente e intubada tras ser rescatada en los pasillos del hotel.

Según consta en el atestado policial, los agentes encontraron a la mujer "sangrando abundantemente y con cortes en la cara y en el cuello".

En un primer momento, Iris negó haber sido el autor de la agresión a pesar de estar lleno de sangre y, según figura en el citado documento policial, "trató de defenderse".

Pero los agentes detuvieron a Iris en la habitación 102 del hotel Santo Domingo de Madrid y encontraron el cuchillo que usó.

El 4 de septiembre de 2023, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Madrid acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza para Iris.

Ahora, la Fiscalía pide 13 años de cárcel para Iris por los delitos de tentativa de asesinato y de hurto.

El abogado de la víctima, Juan Manuel Fernández, solicita la misma pena de prisión para Iris y confirma que la Miller declarará en el juicio de este jueves tras haberse recuperado de las lesiones de aquella mañana de pesadilla.