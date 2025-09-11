El bonito nombre del hijo de Almeida: "Significa que destaca por su brillo" y es cada vez más común en Madrid

José Luis Martínez-Almeida ya está de vuelta. Después de un verano que ha sido muy especial para él, el alcalde de Madrid participa durante estos días en el debate sobre el Estado de la Ciudad. Sin embargo, hace pocos días, se encontraba de vacaciones y, además, disfrutando de su baja de paternidad.

Y es que el alcalde, después de casarse con su pareja Teresa Urquijo, ha dado el siguiente paso, el de ser padre. De hecho, la buena nueva llegó el pasado 3 de julio, cuando Almeida y su mujer anunciaron al mundo el nacimiento de su primer hijo.

Así llegaba al mundo Lucas, y es que este fue el nombre que José Luis y Teresa eligieron para su retoño. Una elección que no fue casual, ya que este nombre tiene un significado muy especial con el que han querido que su pequeño sea reconocido durante toda la vida.

Además, Lucas tiene un origen muy particular, ya que procede del latín, lengua que fue base de una de las culturas que más nos ha influenciado en nuestra evolución. Y como muchas personas sabrán, y otras habrán descubierto, procede o tiene relación con una palabra castellana que todos conocemos como es 'luz'.

Así pues, el alcalde de Madrid y su mujer han elegido un nombre muy bonito y especial que se ha puesto de moda recientemente. Y es que cada vez más madrileños eligen el nombre de Lucas para sus hijos, debido a que es corto y a la vez no demasiado usado.

¿Qué significa el nombre de Lucas?

Como decíamos, Lucas es un nombre que procede del latín Lucius, por lo que está muy relacionado con el nombre de chica Lucía. Ambos proceden de lux - lucis, que es luz en latín. Aunque hay quienes remontan su origen un poco más allá.

Concretamente hasta la civilización griega. Y es que Lucas también procede del supuesto protoitalico lokus y del nombre heleno leukós. Estos términos significan 'luminoso' y 'blanco'. Y todos ellos proceden del protoindoeuropeo lewk, que significa brillo.

Y quien ha querido dar un especial brillo a este nombre es José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que lo ha elegido para su pequeño, quien también ha supuesto un 'resplandor' en su vida y en la de su mujer.

De hecho, diferentes diccionarios etimológicos aseguran que el nombre de Lucas significa "el que destaca por su brillo" o "el que nació al amanecer". Es decir, todo relacionado con la luz y la pulcritud.

Lucas, un nombre de moda

Hasta hace unos años, el nombre de Lucas se podía considerar un nombre raro o poco común. Sin embargo, cada vez está más de moda y es que tal y como han hecho José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, muchas personas lo ven el nombre perfecto para su hijo. E incluso para su hija.

Tal y como indica el Instituto Nacional de Estadística, en 2025 hay 63.649 personas llamadas Lucas en España. "Este nombre se mantiene como uno de los más populares para los recién nacidos en los últimos años, lo que indica su alta frecuencia entre la población masculina española".

En el reparto entre hombres y mujeres, en el primer caso hay 63.516 varones, mientras que también se cuentan 133 féminas. Además, como indica el INE, la edad media de las personas que se llaman Lucas en España es de 15,5 años, lo que demuestra la novedad de este nombre.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el 3,51% de las personas se llaman Lucas. Esto sitúa a la región en el rango de las comunidades y provincias en las que hay un mayor índice de personas con este nombre. Y es que Almeida ha seguido una de las nuevas modas madrileñas.