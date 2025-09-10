Fuenlabrada, la ciudad más segura de España: conviven vecinos de 140 nacionalidades y un centro de menores

Los nuevos datos de criminalidad publicados por el Ministerio del Interior correspondientes al primer semestre de 2025 han otorgado a Fuenlabrada un valioso título: es la ciudad con más de 100.000 habitantes con la tasa de criminalidad más baja de España.

Así se refleja en los datos publicados por la citada entidad, que recogen las cifras de delitos en municipios con población superior a 20.000 habitantes a través de los registros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas y también Policías Locales.

Según los datos disponibles, la criminalidad convencional ha bajado durante el primer semestre de 2025 un 8% respecto al mismo periodo del pasado año.

En cifras, Fuenlabrada registró durante los seis primeros meses de 2024 un total de 2.311 delitos relacionados con la criminalidad convencional y ese número ha descendido a 2.126 en el primer semestre de este año.

También bajan los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, pasando de 168 en 2024 a 104 este año, lo que supone una variación del 38,1%.

Sin embargo, a pesar de la bajada general de criminalidad convencional, durante el primer semestre de este año han subido los delitos contra la libertad sexual, pasando de 20 en 2024 a 32 en 2025.

Los datos también reflejan una subida de la cibercriminalidad en Fuenlabrada. Durante el primer semestre de 2024, se registraron 672 delitos relacionados con estafas cibernéticas y en el mismo periodo de 2025 ese número ha ascendido a 849, lo que supone un aumento del 26,3%.

También ascienden, aunque de manera muy moderada, los delitos relacionados con el tráfico de drogas, con una subida del 8,4% en 2025 respecto a 2024.

Fuentes del Ayuntamiento de Fuenlabrada informan de que la bajada de 8 puntos de la criminalidad convencional se debe a dos motivos. El primero es "el gran trabajo de coordinación que se lleva haciendo desde hace años con la Policía Nacional".

Estas fuentes destacan también "el papel fundamental" de la "Policía de Barrio" y que los vecinos la perciban como "accesible" y "encargada de velar por su seguridad".

"El segundo es el trabajo que también se ha hecho a lo largo de los años en cuestiones de convivencia, cohesión social e integración de las personas de nada menos que 140 nacionalidades distintas que conviven en Fuenlabrada", añaden estas fuentes.

Según cuentan desde el consistorio fuenlabreño, este municipio del sur de Madrid "se usa como ejemplo en diversos proyectos europeos como un ejemplo de convivencia cohesionada que no ha dado problemas".

"Se trata de un modelo que pretende superar el concepto de 'inmigrante' y generar un sentimiento de ciudadanía, algo que nos parece clave en la convivencia y en el objetivo de que los índices de criminalidad sigan descendiendo", detallan desde el consistorio de Fuenlabrada.

Por otro lado, al mencionar el aumento de estafas cibernéticas que se refleja en el balance de criminalidad, desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada admiten que se trata de una tipología penal "que ha subido en todo el país" y sobre la que se debe trabajar.

Concluyen informando de que "hay que trabajar en la alfabetización digital, sobre todo de los más mayores, para que se haga un buen uso de la tecnología para así evitar que este tipo de delitos suba en el futuro".