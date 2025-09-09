Vuelve el festival con entrada gratis que triunfa en este barrio de Madrid: conciertos en directo y tapas incluidas

Puente de Vallecas se prepara para vivir de nuevo una de las citas más esperadas. Del 11 al 21 de septiembre, las Pistas del Parque Javier de Miguel se transformarán en un rincón alemán en pleno barrio madrileño, donde no faltará cerveza, comida, música y, lo mejor de todo, entrada gratuita.

La gran carpa instalada para celebrar el Oktoberfest será el centro de todas las miradas. Con mesas y bancos de madera traídos directamente de Alemania, el ambiente busca recrear lo más fielmente posible la tradicional fiesta de Múnich.

En 2024 pasaron por allí 7.500 personas, una cifra que demuestra el éxito del evento y las ganas de repetir. Y como no podía ser de otra manera, entre las protagonistas indiscutibles estará la cerveza.

Cerveza con sello histórico

Este año vuelven a repetir dos marcas históricas: Weihenstephan, considerada una de las oficiales de la auténtica Oktoberfest, y Hofbräu München, la cervecería más antigua del mundo, fundada nada menos que en el año 1040.

Quienes se acerquen podrán probarlas en jarras bien frías, como manda la tradición. Pero no todo será cerveza.

En el recinto también habrá una variada oferta gastronómica pensada para todos los paladares. Desde las clásicas salchichas alemanas de Thate, hasta propuestas más internacionales como la comida mexicana de La Botana, las hamburguesas de Karnota Beach Burger o las pizzas artesanales de L’Arte Bianca.

Los organizadores insisten en que no se trata solo de beber, sino de disfrutar de un plan completo, donde cada persona encuentre algo que le guste.

Y es que en algunos puestos, muchas bebidas irán acompañadas de tapas para que no sea solo líquido lo que entre en el estómago.

Sin embargo, como todo el que la visita recalca, la Oktoberfest Vallekana no sería lo mismo sin la música. Durante los diez días habrá conciertos en directo, sesiones de DJ y actividades especiales que se irán anunciando en sus redes sociales.

Todo ello con el objetivo de crear un ambiente festivo que no se quede solo en la experiencia gastronómica, sino que invite a bailar como siempre se ha hecho y pasarlo bien.

Además, el horario está pensado para que nadie se quede fuera, ya que de domingo a jueves el festival abrirá de 13:00 a 00:00 horas, mientras que los viernes y sábados alargará la diversión hasta la 01:00.

Así, este 2025, la Oktoberfest Vallekana apunta a ser otro gran éxito y a convertirse en uno de los planes más esperados para despedir el verano en Madrid. Una fiesta que une música, gastronomía y diversión en un ambiente popular y cercano, con el sello único de Vallecas.